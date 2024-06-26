今夜一丁：俄羅斯乳神 頂級靚偈

被冠以「乳神」之名嘅大波女郎，心口一定係分量十足，好似來自俄羅斯嘅巨乳尤物Sigal Acon咁，擁有一對天然J奶，令人冇辦法一手掌握，可謂誰乳爭峰呀！

J奶顯威力 想成為性感模特兒，冇天使咁靚嘅樣貌，都要有一副魔鬼級身材，否則着得再少布影寫真都係冇嘢睇，又點能夠吸盡一眾淫民嘅眼球呢！出生於俄羅斯聖彼得堡嘅Sigal Acon，就係最佳人辦，雖然佢唔算係頂級大美人，但係個樣省鏡標青，加埋心口一對36J天然巨乳，男人點會唔冧吖！

事實上，佢自細便夢想成為模特兒，不過佢嫌自己生得唔夠靚女，又因出生於一個思想保守又傳統嘅家庭，令佢漸漸放下模特兒夢。而Sigal Acon卻搵到另一個興趣，就係數學，只係佢點都冇諗過因而成為投身模特兒界嘅契機。事緣喺大學修讀數學嘅佢，為咗賺取學費，便兼職網約攝影模特兒，憑住一對堅到爆嘅J奶，吸引到唔少龍友爭相邀約拍攝，當中更有唔少來自歐美專程搵佢影寫真，足見其J奶嘅威力有幾勁！

下海拍四仔 Sigal Acon表示由於本身演出零經驗，擔心表現唔夠好，卻估唔到拍攝出來嘅效果極佳，性感寫真照更喺網上瘋傳，令佢人氣急升，紅遍歐美。有一日，佢忽然收到寫真網站嘅電郵，話想簽佢做專屬寫真模特兒，令佢喜出望外，就係咁，大學畢業後佢便成為裸模界一員，總算圓夢。

甫出道，佢便為多個成人寫真網站及男士雜誌拍攝全裸寫真，及後被四仔片廠睇中力邀演出，本身唔介意演床戲嘅Sigal Acon坦言，當時幾乎係冇考慮過就答應對方，而佢嘅決定亦冇錯，深受歐美四仔迷歡迎。不過，佢好快就淡出四仔界，原因係佢將事業重心放喺成人網紅界上，不但以火辣福利照令社交帳號人氣急升，OnlyFans帳號更係吸金力超勁添！

Profile

出生地：聖彼得堡

身高：170cm

三圍：36J-26-38

社交網站

雖然Sigal Acon有「俄國乳神」之稱，而且IG帳號擁有超過52萬粉絲，但佢坦言始終對自己嘅樣貌零自信，真係傻豬嚟嘅，大家淨係欣賞佢對J奶，就已經興奮無比，靚唔靚並唔重要！

撰文：魂