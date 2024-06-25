今夜一丁：豊田萌繪 美乳聲優3度誘惑

白滑小甜心

聲優即係聲音演員，雖然係靠把靚聲嚟搵食，但唔代表佢哋嘅顏值會比起幕前嘅演員同歌手遜色，所以過往有唔少聲優推出寫真集，好似佐倉綾音、相良茉優、井澤詩織、小倉唯，同埋筆者勁欣賞嘅好波聲優夜道雪！至於早年於動畫《吹響吧！上低音號》中為主要角色川島綠輝擔任配音的豊田萌繪，亦以聲優身份踩入寫真界。雖然阿妹已經29歲，但個樣望落仲係好後生，同佢個名一樣萌味十足，如果話佢只係20歲，相信好多人都唔會提出質疑。再者，萌繪嘅身形嬌小，骨架纖巧得嚟又有少少肉地，襯埋心口一對D奶同一身雪白鮮嫩嘅肌膚，確係幾有吸引力！