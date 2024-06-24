有性趣：性愛之旅惹爭議

點解會用「再」字呢？咁就要講番2010年推出嘅《愛爾蘭性愛之旅》，當年31歲Tanya Tate到愛爾蘭搵男人曳曳為主題嘅色情紀錄片，因為其中一位參演男士係當地著名球員而惹嚟爭議。事隔多年，呢位來自利物浦嘅天后級脫星，去年重啟《愛爾蘭性愛之旅》項目，並再次搵嚟30名愛爾蘭男人玩車震，卻估唔到舊事重演！因為其中一名叫Stephen Byrne參演男士，原來係曾接受愛爾蘭政府二千一百萬歐元財援，以及愛爾蘭聯合銀行嘅抵押收回執行經理。民眾指摘佢不務正業而走去跟脫星曳曳兼拍片，但Stephen Byrne卻指呢啲係私人生活，而Tanya Tate則力撐對方勇於表現自我，仲盛讚佢無論鏡頭內外都係非常正嘅男人。事實上，Tanya Tate喺投身四仔界前生活相當困苦，當時居於利物浦嘅佢曾要靠救濟度日，成功可謂得來不易。