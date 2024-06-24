今夜一丁：人氣泰模 露溝追夢

要知道泰國索模有唔少，想喺芸芸之中脫穎而出真係唔容易，而對近年人氣冒起極快嘅Miyabii Jung嚟講，認為想紅便要積極開拓海外市場，衝出泰國發展喇！

五官標致 人有夢想固然重要，但都要睇番自己有冇咁嘅實力至得，否則實力不足，縱然有夢想，最終亦只係一場夢。不過對出生於泰國曼谷嘅Miyabii Jung嚟講，佢嘅實力絕對係毋庸置疑，大家只需要睇吓佢喺社交帳號所分享嘅寫真，就會發現不但福利滿瀉，最重要係佢唔單止五官標致，更擁有玲瓏浮凸嘅火辣身材，配合性感造型展現出誘人魅力，難怪出道冇耐人氣一直不斷攀升。

不過大家都知泰國不乏樣索身材正，而且敢搏敢露嘅辣模，要喺當中跑出絕非單憑外形就掂，可能有人會話呢個時候咪要比學識囉，但Miyabii Jung卻唔係咁認為，反而覺得將知名度推出世界至係好方法。

完美構想 咪以為Miyabii Jung妙想天開，其實佢呢種諗法係有根有據，而箇中理由好簡單，就係當本土市場競爭白熱化，打開海外市場係擴闊發展空間嘅好機會。事實上，呢個方法並唔係Miyabii Jung自己諗出嚟，只因佢身邊有唔少朋友，正係當中先行者。

原來佢有唔少同為模特兒嘅閨蜜，喺呢幾年積極開拓海外市場，其中更有遠赴韓國發展，而成績更係相當唔錯。眼見珠玉在前，Miyabii Jung自然唔想執輸，更何況佢本身好鍾意去旅行，每當有餘暇便會到外國旅遊，故此就算到外國發展亦難佢唔到。不過講到尾，Miyabii Jung坦言始終覺得泰國至係自己嘅根據地，最好國內外人氣都爆燈咁就完美喇！

Profile

出生地：泰國

身高：166cm

三圍：34D-24-35

社交網站 以Miyabii Jung嘅外形係咪具開拓海外市場嘅潛力？咁就梗係掂啦！先唔講佢身材有幾吸睛，單憑佢嘅美貌已經迷倒唔少男士，更何況佢嘅寫真性感誘人，試問咁迷人嘅女郎有邊個男士唔鍾意？

撰文：魂