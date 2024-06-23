喜雙飛：甜心嬌娃 床技過兩招

日本AV界有好多不同類型嘅女優，除咗有癡女系、熟女系、蘿莉系外，仲有妖精系，呢班甜心小妖精生得標致可人，同時亦帶幾分淫邪之氣，令男人愛不釋手，今日就為大家帶來兩位人氣女優比併一下，睇吓邊個床技最強！

活力十足 日本AV界嘅妖精系女優，調皮可愛，有時佢哋亦會變成淫娃，掌握到男優嘅死穴後盡情玩弄，直至榨乾為止，好似夕美紫苑就係其中之一喇！

出身於S1嘅紫苑，樣子甜美可人，雖然生得細細粒，但係上到床就會發揮出驚人活力！事實上，佢肉地結實彈手，加埋一身健康古銅膚色，一睇就知佢充滿運動細胞。而紫苑喺演出中經常冇時停，同多位男優連環激戰，輪流喺對方身上施展騎乘亦表現得輕鬆自如，總之搞到男優投降，佢就最開心喇！除咗活力十足，演出亦夠多變，呢頭見佢扮完純真妹妹仔，下一幕又會變成手執皮鞭調教男人，將對方玩弄到徘徊於快感與痛苦之間。

夕美紫苑

年齡：25歲

身高：4呎11吋

三圍：36H-25-36

完美女護 AV廠Prestige有好多實力超凡嘅專屬女優，其中一位就係有「小妖精」之稱嘅涼森玲夢。今年26歲嘅佢，曾經做過護士，氣質脫俗出塵，迷人指數高企，笑起上嚟散發出甜蜜感覺，令男人暈晒大浪。另外，佢仲擁有一身透明感十足嘅嫩白美肌，加埋纖巧且具曲線美嘅胴體，可以話係完美！

一般而言，拍得AV就唔可以參加寫真界嘅選美活動，但係玲夢就憑住美貌及姣好身材成功打破呢個規限，成功躋身「Miss ID 2020」四強，雖然最後三甲不入，但係亦奪得「最上鏡小姐」獎項，並因為呢個獎，令佢覺得做AV女優都幾有前途，所以放棄只係拍兩三部AV就退出AV界嘅念頭。事實上，如果玲夢引退，對AV迷嚟講係莫大損失，因為佢演出投入，要佢聽話乖巧又得，變身小惡魔玩弄男人亦冇問題，難怪佢嘅AV作品好多都叫好叫座。

涼森玲夢

年齡：26歲

身高：5呎3吋

三圍：34D-23-33

第1回合：鬥身材 涼森玲夢肌膚白滑又身材婀娜，而且具整潔感，的確有令人眼前一亮嘅感覺！之不過，夕美紫苑嘅心口擁有一對堅挺H奶，分量十足，令男人流晒口水，論身材真係贏晒!

第2回合：鬥表現 夕美紫苑擅長以熱情活潑態度招呼男優，不過涼森玲夢向男優施展嘅招數更多，除咗識得主動玩弄男優，當佢被男優調教時亦會變得聽話乖巧，表情出色。

第3回合：鬥曝光 涼森玲夢主要嘅活躍範圍都係AV界，有時亦會拍寫真，所以曝光率始終唔夠夕美紫苑咁高，因為苑妹經常舉辦見面會之外，更係深夜電視節目《KACHI KOCHI TV》常客。

Report：紫苑贏半個身位 夕美紫苑同涼森玲夢兩位女優樣貌嬌俏可人，的確令男人念念不忘！而涼森玲夢雖然喺演出方面投入又多變，但係夕美紫苑屬於自由身嘅關係，令佢接觸到更多題材，有更多機會發揮，所以最終紫苑贏半個身位。

撰文：賢