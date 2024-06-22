洋媚女子：情慾挑機想入非非

做嘢唔專心，係好多人嘅通病，但勢估唔到有人連打機都分心，究竟因咩事咁曳曳？睇完今次介紹嘅四仔，你會知道呢班友真係去咗曳曳！

反客為主 機迷打機最憎畀人騷擾，之但係由Reality Kings製作嘅《Hot Girls Game #10》，片中嘅機迷反而為此而興奮莫名！影片搵嚟Abigail Morris、Athena Heart、Kay Lovely等青春脫星扮演機迷，某日諗住開開心心打鑊甘，點知半途殺出鹹濕仔，趁佢哋打緊機時，係咁抽水，仲要夾硬請食大雪茄，搞到呢班嬌娃嘅怒火同慾火直線上升，最終決定嚟個反客為主，用自己嘅身體教訓鹹濕仔，誓要搞到對方腳仔軟為止。

強嗒鮮肉 大把少男以打機作為消遣活動，但竟然因此同好色熟女扯上關係，係咪有啲無厘頭呢？由GILFED出品嘅《Grannies Love It Deep》，講述Coralyn Jewel、Vittinger Iren、Lorinczne等多位熟女，深閨寂寞咗好耐，某日有小鮮肉上門借電視打機，見到對方年輕力壯，色心蠢蠢欲動，最終按捺不住，起初只係摸手摸腳，後來仲大發雌威，被強行除褲嘅小鮮肉，就咁成為呢班熟女嘅洩慾工具，聽落好似有啲可憐，暗地裏不知幾咁爽！

蠢蠢欲動 外國有唔少打機女主播，但大家知唔知佢哋喺直播期間，枱底發生緊乜嘢事？由Girlsway炮製嘅《The Ultimate Distraction》，搵嚟Eli Cross、Gus Delario同Casey Calvert聯手執導，故事講述由Alix Lynx、Alex Coal、Charly Summer等脫星飾演嘅人氣電玩女主播，喺做緊網上直播期間，忽然傳來一陣快感，低頭一望，原來情人喺枱下搞搞震！雖然內心勁興奮，但又要忍住唔呻吟，呢班情人都算係大整蠱！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：以打機為主題嘅四仔，身為機迷會唔會睇得特別投入呢？筆者就覺得幾唔錯，鍾意熟女演出，可以揀《Grannies Love It Deep》，若然青春脫星比較啱胃口，《Hot Girls Game #10》係個好選擇。至於《The Ultimate Distraction》就勝在劇情富新鮮感，當中嘅脫星更加係演到七情上面。

撰文：魂