世界Cup：榎原依那I奶女賭徒

唔少女人都好怕男友或老公係賭徒，查實只要謹記小注怡情、唔好沉迷兩大原則，間唔中參與吓博彩遊戲都唔係咩壞事！若然好似寫真女優榎原依那咁玩埋一份，話唔定會更易俘虜男人嘅心！

清麗超新星 日本寫真界一向盛產上圍豐滿嘅美人兒，近年仲有個趨勢就係呢啲大波妹嘅Cup數愈嚟愈勁，特別係天木純、柳瀨沙紀呢類I奶女優嘅崛起，甚麼H奶G奶都變得平平無奇！今日為大家介紹嘅榎原依那，係今年2月先投身寫真界嘅又一位I Cup巨乳妹，擁有一張清麗嘅面孔，襯埋一把清爽嘅及肩秀髮，畀到人一種清新爽朗嘅感覺，呢啲樣喺寫真迷眼中好煞食，再加埋心口一對分量十足嘅車頭燈，難怪一出道已經備受關注，並獲得「巨乳超新星」呢個稱號！

典型博彩迷 榎原依那跟一般寫真界新人有啲唔同，背景好神秘，既冇透露年齡，又冇講到自己點樣入行，又或者之前做過乜嘢行業，所以被人稱為「謎之巨乳美女」。

由於依那有咁嘅背景，令唔少人產生好奇心，於是傳媒喺訪問佢嘅時候，總會多問兩句關於佢嘅過去。據阿妹表示，自己曾經因為大波而煩惱，事關好多人一見到佢對I奶，總會不自覺咁望多兩眼，呢啲目光搞到佢周身唔聚財，幸好家陣已經諗通咗，覺得波大自然多人望，甚至相信呢個優點可以幫到自己成名添！另外，依那話自己都幾男仔頭，平時好鍾意飲酒，又會參與吓博彩活動，除咗競馬之外，亦有投注水上飛艇，似乎都幾好賭喎！

客觀評乳 Cup數：I

養眼度：★★★

噴血度：★★★★

評語：又大又脹，好輕易就唧出一條誘人深溝，加埋肌膚白滑，吸睛度真係爆晒燈！

社交網站 作為寫真界嘅新人，榎原依那嘅社交網唔係經營咗好耐，但因為密密出Post，Loop吓Loop吓都幾多嘢睇，仲會搵到唔少性感靚相添！

Profile 年齡：未透露

身高：5呎4吋

三圍：37I-24-35

撰文：賢