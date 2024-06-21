色日放送：靚女陪加班辦公室激戰

好多打工仔都唔願加班，準時收工走人！不過，喺日本AV界嘅打工仔就唔同喇，佢哋真係好鍾意加班，就算冇嘢做都會留喺公司，因為加班總會有艷遇，更加可以喺辦公室內享受無拘束嘅激戰，超爽！

趁機偷情 喺大人之劇場出品嘅《發現最喜歡的前輩要結婚時，深夜加班的我實在受不了》入面，打工仔杉浦成日都要加班，幸好有樣靚身材正嘅西野繪美陪佢留喺公司並肩作戰，不過當杉浦知道繪美就快結婚之後，一直悶悶不樂。有一晚，加班嘅時候，杉浦聽到繪美同未來老公喺電話度嗌交，搞到眼紅紅，於是佢就上前安慰，呢份關心同溫暖深深感動到繪美，跟住兩人就情不自禁搞起上嚟！自此之後，杉浦同繪美晚晚加班，目的當然係趁機會偷情啦！

不倫之戀 於SOD推出嘅《辦公室清潔工擁有名器》當中，和也雖然覺得返工辛苦，但係亦搵到樂趣，就係偷窺清潔女工唯井真尋喇！真尋因為要做清潔工作而經常走光，和也每次見到都會興奮無比。呢日和也要加班，仲做到天光冇返屋企，於是喺自己個位度瞓覺休息一下，而真尋朝早返嚟開工嘅時候，就發現和也出現晨勃，不過佢唔單止唔尷尬，反而覺得和也雄風強勁，趁其他人未返工為和也吹奏一曲，就係咁，二人展開一段不倫關係，經常趁加班時段喺辦公室不同角落激戰！

奸計得逞 片廠VENUS炮製嘅《女上司與下屬獨處在辦公室》，講述森澤加奈喺公司可以話一人之下，萬人之上，亦因為咁，即使佢又靚女又好身材，亦冇仔敢埋身。而當佢得知男下屬亮平成功向女友求婚，心入面就相當妒忌，於是特登叫亮平同佢一齊加班，目的就係色誘對方，加奈憑住主動態度及火辣胴體，好快就令亮平放下防線，毫無顧忌咁同加奈展開一場激烈埋身肉搏戰！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：今日為大家介紹嘅「加班打工仔系列」，本仙最鍾意唯井真尋主演嘅《辦公室清潔工擁有名器》，因為故事以白領與清潔工發生不倫關係作為主線，帶畀AV迷新鮮感，而且真尋身材夠弗又好反應，最後仲中出收場，大大增加精彩度！

撰文：賢