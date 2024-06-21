今夜一丁：越南好「峰」光搖曳生姿

越南姑娘氣質溫柔清純，又如花似玉，身材曼妙，着上剪裁貼身嘅傳統服飾奧黛，更凸顯婀娜多姿嘅身段，難怪唔少男士都被佢哋迷倒，好似索模Huynh Mai Linh就係其中之一，而佢嘅寫真更展露好「峰」光，令男人春心動！

清純仙氣 喺唔少男士眼中，越南姑娘嘅形象都係純情無比，而Huynh Mai Linh更散發出一股純過蒸餾水嘅仙氣，難怪大家第一眼見到佢喺社交帳號上所分享嘅寫真照時，都會被佢嘅外形深深吸引。而望多兩眼，仲會發現以性感造型拍攝寫真嘅佢，原來身材唔止玲瓏浮凸，誘人嘅甫士更係令人想入非非，愈睇愈心動呀！

出生於越南檳椥省，現居於胡志明市嘅佢，其實係一位現役女大學生，自細嘅夢想就係做模特兒，入讀大學後便開始從事兼職模特兒工作，唔單止圓夢，仲可以賺取學費，佢亦憑住清純氣質而備受注目，人氣愈嚟愈高，最近佢更踩過界成為性感網紅，喺短短日子便成功吸納超過30萬粉絲，人氣強勁！

創立品牌 成為人氣模特兒及性感網紅嘅Huynh Mai Linh，爆紅後會否令佢生活出現轉變呢？佢坦言確實如此，其中最常出現嘅就係社交帳號上，經常收到好友請求之餘，令佢最煩惱嘅係收到唔少「不禮貌」訊息。不過隨住性格變得成熟後，佢慢慢放下呢種困擾，反而令佢更專注係模特兒工作上。Huynh Mai Linh笑稱最重要嘅係，明白到自己並唔完美，咁就唔會擔心自己嘅言行會令人失望。

被問到未來嘅發展時，Huynh Mai Linh表示會努力平衡工作與學業，而正喺大學修讀時裝嘅佢，更希望有朝一日能創建自己嘅品牌，並透過自己嘅人氣將品牌做好。

社交網站 咪睇Huynh Mai Linh斯斯文文，其實佢對事業相當有野心，不但努力喺模界及網紅界發展，更積極裝備自己，希望未來喺時裝界創一番事業，真係既有外在美又有內涵呀！

Profile 出生地：檳椥省

身高：160cm

三圍：34F-22-34

撰文：魂