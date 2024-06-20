今夜一丁：蓬萊舞最強陽光美少女

唔少男士對於制服有種情意結，甚至同「誘惑」呢兩個字連結起嚟，所以好多日本寫真女優都會換上唔同制服出鏡，展示自己嘅百變形象，而今日為大家介紹嘅蓬萊舞，可以話係充滿陽光味嘅最強制服美少女！

純真白滑 近幾年喺日本寫真界湧現一批年齡只係十八廿二嘅美少女偶像，好似菊地姬奈、寺本莉緒同川道沙羅，佢哋嘅身上唔止散發住強烈嘅青春氣息，上圍仲夠晒激凸，鍾意嫩口女優嘅寫真迷一定鍾意！至於喺今年1月先剛好滿18歲嘅蓬萊舞，可以話係最近跑出嘅寫真偶像，樣子甜美唔在講，氣質純真又惹人憐愛，見到佢一對流露出無辜感覺嘅眼神，真係好想將佢一擁入懷好好呵護！身材方面，蓬萊舞嘅上圍唔算好大，但勝在腰幼，望落好有曲線美，肌膚仲相當鮮嫩白滑，如果有機會鍛煉一下臀部肌肉，相信會迷倒更多宅男！

粉絲急增 出身於日本靜岡縣嘅蓬萊舞，好細個已經成為模特兒，試過為代官山制服Collection呢類大型時裝騷演出，之後仲成功登陸電視圈，參演電視節目《東京電波女子》。2022年，蓬萊舞喺選美活動「2022年全國女子高中生制服收藏」中贏得冠軍，而呢個殊榮對佢嚟講，真係別具意義，一來佢係靜岡縣首位女生奪冠，可謂光宗耀祖，二來呢個獎令佢平地一聲雷，人氣火速上升，連帶社交網嘅粉絲都增加咗10倍之多！講到未來，阿妹話好希望多線發展，除咗拍寫真、做演員之外，亦好想以歌手身份登台，以歌會友！

社交網站 蓬萊舞呢期喺寫真界好吃香，社交網嘅粉絲數字更增加10倍，究竟內裏有咩正嘢吸引到網友注意？Click入去望吓咪知囉！

Profile 年齡：18歲

身高：5呎3吋

三圍：34-23-33

撰文：賢