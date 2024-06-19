色日放送：與妹齊健身 操肌變床震

唔少人熱衷做健身運動，AV業界資深人士神仙乙亦相當鼓勵大家齊齊健身，更加推介欣賞「健身美人系列」，因為當中嘅女優除咗風韻迷人，身材仲豐滿且肉地結實，同男優激戰時砌出震撼感，畫面令人倍感興奮！

瘋狂騎乘 喺DAHLIA出品嘅《大屁股人妻以騎乘位鍛煉》入面，小野夕子為咗參加跑步比賽，於是去健身室鍛煉同操肌，由於佢身材火辣，練到一身汗嘅時候，唔單止意態撩人，仲散發出令男人慾火高漲嘅費洛蒙，搞到教練次郎好有衝動，於是佢就話有方法幫助夕子提升運動表現，就係鍛煉騎乘位喇！而夕子相當配合，一於同次郎喺健身室瘋狂騎乘起嚟，場面非常激烈。

出賣肉體 片廠Arabiki娘製作嘅《熱愛肌肉訓練的健身教練》，講述十川亞里沙係一位健身教練，生得靚女又好身材，而佢嘅願望就係自資開設一間健身室，但係靠微薄收入卻難以圓夢，所以佢決定出賣自己嘅肉體嚟賺取更多收入。不過，對於亞里沙嚟講一啲都唔覺得委屈，因為佢本身就係飢渴慾女，咁做只不過係寓工作於娛樂！

美女陪訓 於DAS！推出嘅《零距離接觸的持久力訓練》當中，洋介每日都去健身室做Gym，吸引到女教練五日市芽依嘅注意，一問之下，知道洋介努力做運動嘅目的，其實係為咗提升床上持久力，於是芽依為佢進行特別訓練，首先施展手口刺激，以熟練嘅技巧控制速度和力度，果然令洋介持久力倍增，之後芽依同洋介展開一場激情四射又耐力持久嘅肉搏戰。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：雖然本仙家陣人肥身胖，但曾幾何時都去過健身室做運動，亦因為咁，特別鍾意欣賞日本AV界嘅「健身美人系列」。喺3部作品中，最喜愛小野夕子主演嘅《大屁股人妻以騎乘位鍛煉》，因為夕子擁有結實又婀娜嘅豐滿身材，巨乳同巨躉都有齊晒，做運動做到一身汗就更加吸睛，而佢同男教練喺健身室瘋狂激戰，汗水更多，梨花帶雨又面露興奮表情，實在令人睇到情緒高漲呀！

撰文：賢