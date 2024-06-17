今夜一丁：德國乳后 極速上位吸金

咪話男人鹹濕，只因巨乳對男人天生有一種難以抗拒嘅吸引力，不但令人暈其大浪，甚至沉迷到不能自拔嘅程度，難怪呢位來自德國嘅尤物Laurine Nickel，憑住一對天然爆乳火速冒起。

天然極品 人人都想贏在起跑線，但如果係天賦異稟的話，就會容易成為大贏家，就以身材為例，唔少性感網紅為咗能吸引目光，都希望令身材變得玲瓏浮凸，不過如果同出生於德國慕尼黑嘅Laurine Nickel鬥波嘅話，真係會有自愧不如嘅感覺，皆因佢擁有一對36吋H Cup木瓜形巨乳，又大又彈手，更係純天然無添加，絕對係極品靚波，實在令人流晒口水，難怪喺上年先至投身網紅界嘅佢，短短一年時間便成為OnlyFans紅人兼吸金王！

事實上，佢嘅寫真唔單止露出大半球同深溝，當中甚至赤裸上半身，只以雙手遮住兩點，加埋渾圓盛臀，並配合形象百變嘅寫真造型，睇到男士興奮又雀躍。不過有趣嘅係，贏在起跑線嘅Laurine Nickel，原來冇諗過自己會爆紅！

露出名堂 大學畢業後，Laurine Nickel就入行做一個平凡嘅白領，每月有穩定收入便已滿足，但係激凸身材始終藏不住。有一日，佢喺健身室做Gym時，遇上模特兒事務所嘅星探，問佢有冇興趣參加乳模選美比賽，雖然佢當時冇即時答應對方，但卻燃起咗佢對做模特兒工作嘅興趣，而考慮咗一晚之後，第二日佢就決定答應參賽，最終憑住一對天然H奶成功奪得冠軍寶座。

就係咁，Laurine Nickel全身投入模特兒界，並以內衣模特兒身份登場，奇峰凸出嘅佢，自然備受注目，更引來多本男士雜誌邀請拍攝寫真，結果成功打響名堂，令佢紅遍歐洲。之後佢踩埋入網紅界，憑住性感辣照令人氣更上一層樓，而見個勢咁好，亦決定打蛇隨棍上，火速開設OnlyFans帳號以限制級寫真盡情吸金，所以邊個仲夠膽話波大冇腦呀！

Profile

出生地：慕尼黑

身高：162cm

三圍：36H-25-35

社交網站 經常透過社交帳號分享辣照嘅Laurine Nickel，嗰對胸器認真夠晒吸睛！不過其實齋講，都好難感受到佢對H奶有幾養眼，大家不妨自己親眼驗證啦！

撰文：魂