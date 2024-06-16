喜雙飛：奇峰「凸」出 跨界爭妍

「好雙乳」嘅女性特別受男人歡迎，難怪喺網紅界同Cosplay界都會搵到唔少巨乳索女，正如今日會進行連場比併嘅Baden同Tru Kait都係奇峰「凸」出，究竟邊一位先係你杯茶呢？

出埋寫真 玩得Cosplay嘅女仔，為咗全神咁扮演角色，往往唔介意着得性感一啲，但好唔好睇，真係因人而異，來自韓國仁川嘅Baden就係好睇嘅代表，皆因佢嘅身材好有料！唔信？只要睇過佢喺社交帳號分享嘅Cosplay辣照，你就會發現佢嗰對H Cup爆乳真心唔講得笑，配合埋肉感十足嘅豪華臀，係男人都會忍唔住望多兩眼！查實Baden喺成為人氣女Coser前，喺當地模界已薄有名氣，而作為ACG迷嘅佢，因一次工作機會接觸到Cosplay後，從此愛上，之後更索性轉型做Coser，出寫真又出騷，吸金能力唔差得過做模特兒！

Baden

出生地：韓國

身高：160cm

三圍：36H-25-36

瞓身搵銀 喺性感網紅當道嘅年代，想突圍而出，當然要向網民騷吓哥利，來自美國加州長灘嘅Tru Kait，就好識得利用自己嘅天賦本錢！先唔講Tru Kait對車頭燈有幾咁吸睛，單憑佢嘅坦率個性已值得尊敬，事關由佢經營社交帳號第一日開始，已分享眾多大尺度辣照，而佢之所以要咁出力賣弄性感，當然係為咗搵銀喇！自從佢嘅人氣爆發，不斷有搵錢機會，更獲四仔片廠邀請，加入脫星行列，搖身一變成為脫界新星。另外，佢又積極喺OnlyFans帳號製作成人內容，憑住一對巨乳引到粉絲流晒口水。

Tru Kait

出生地：美國

身高：157cm

三圍：36F-25-38

第1回合：鬥胸器 兩位索女都係靠好波成名，梗係要睇吓邊一對胸器更有料。驟眼睇落去，Baden嗰對胸器真係猛料，單係36H呢個Cup數，比Tru Kait嘅36F已經贏咗成條街。縱然前者Cup數係日規，後者係美規，理應可以升高一Cup，依然拉唔近兩者差距。

第2回合：鬥臀圍 雖然好多男人喺品評女性身材時，第一時間會望胸，但其實有冇一個靚躉都係相當重要！咁邊位索女嘅臀部更有分量？Baden嘅臀圍達36吋，又圓又挺，本來已經正到痹，但Tru Kait嘅38吋巨臀尺寸更大，個躉更圓，自然更有睇頭。

第3回合：鬥人氣 兩位女郎同為網紅，當然要喺人氣上分個高低。Tru Kait嘅Twitter有粉絲超過70萬，IG則坐擁超過216萬粉絲。反觀，Baden嘅Twitter同IG粉絲，分別只有5萬同2萬左右，可以話係輸足幾條街，但要留意後者出道只係幾年，可以話係雖敗猶榮。

Report：各有捧場客 Tru Kait同Baden各有賣點，但無可否認，兩個人嘅最大本錢都喺心口度，前者可以殺埋入脫界搵真銀，但後者玩Cosplay玩到出埋寫真，證明有大量捧場客，就算家陣人氣有所不及，但假以時日絕對有機會同前者平分春色！

撰文：魂