洋媚女子：偷𥄫女鄰居身陷慾網

喺現實生活中，偷𥄫女鄰居有違道德之餘，更有機會墮入法網，但喺四仔世界入面，乜嘢荒唐嘅事情都會發生，正如以下一班男脫星就因此身陷慾網！

寂寞難耐 鹹濕唔係男人嘅專利，青春索女一樣鹹到出汁！就好似有份參演四仔作品《True Desire》嘅Eva Elfie、Gina Varney同Lucy Heart，唔止青春逼人又好波，仲係一班慾女，無時無刻都想曳曳！影片由Dane Jones製作，內容講述佢哋發現男鄰居成日玩偷窺，於是喺屋企做出各種挑逗行為，諗住對方會有所行動，殊不知遲遲冇動靜，終於按捺不住，借故去隔籬屋兼出口術。喺姣妹遇上脂粉客嘅情況下，好自然掀起連場床上肉搏戰。

特殊性癖 呢個世界有人鍾意偷窺，亦有人享受被偷窺！由Bang Bros Productions炮製嘅《Big Tit Creampie #57》，當中4位孭飛嘅巨乳脫星Angel Youngs、Kara Lee、Rachael Cavalli同Robbin Banx就係人辦。故事講述呢幾位索女有露出癖，某日發現男鄰居經常偷(目及)自己，內心異常興奮，索性將自己嘅肉體暴露喺對方眼中。本來只係諗住玩吓嘢，但佢哋嘅乳量實在太驚人，搞到對方獸性大發，最終被對方硬直嘅兵器狠狠咁教訓一餐！

引狼入室 按常理，女人發現畀色狼偷(目及)，肯定扯晒火，但由Reality Kings製作嘅《Dick Sucking Doubles #5》，片中嘅一Pair女鄰居，非但唔嬲，反而要引狼入室添！影片由一眾巨乳脫星Jasmine Wilde、Amy Amor、Blake Blossom參演，講述佢哋跟閨蜜同居，平時好少接觸「陽氣」，某一晚發現男鄰居有鋪偷窺癮，於是向對方招手，當你以為色狼入到屋一定會表現得好狼，但其實兩女先係最狼嗰一邊，唔止擒住色狼，出口又出手，性急之下，仲嚟個女版霸王硬上弓！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：鹹濕女鄰居嘅劇情，最能夠滿足男人嘅性幻想，難怪呢類四仔長拍長有！喺今次介紹嘅3套佳作，筆者最欣賞《True Desire》，一來片廠搵嚟多位青春索女孭飛，二來編劇上花咗唔少心思。至於《Big Tit Creampie #57》同《Dick Sucking Doubles #5》均以巨乳為賣點，鍾意睇波嘅朋友千祈咪錯過！

撰文：魂