色日放送：男士美容樂趣無窮

扮靚唔係女人嘅專利，好多男人都貪靚，又去紋眉又去做護膚療程。而喺日本AV界嘅男士美容院，仲會提供特別服務，當中嘅技師除咗千嬌百媚，而且服侍周到兼做足全套，認真係樂趣無窮呀！

趁機出軌 片廠誘女製作嘅《人妻美容師看上了我》，講述森日向子同老公經營美容店，雖然兩公婆感情唔錯，但係老公對性事冇晒興趣，即使面對住又姣又索嘅老婆依然冇反應。有一日，美容店嚟咗一位身材健碩又俊朗嘅男客人，日向子即刻嗒晒糖，更施以百般誘惑，好快就令對方同佢攬攬錫錫又互摸，然後仲趁老公唔為意喺暗處激戰！此後，呢位男客人成日嚟幫襯，順道一親日向子嘅芳澤。

巨乳夾擊 喺OPPAI出品嘅《淫語誘惑後宮美容室》入面，小花暖、百永紗里奈兩個都係美容師，佢哋恩客眾多，除咗因為佢哋手藝非凡，同埋又索又大波外，亦因為兩女好鍾意一齊招呼客人，態度殷勤又體貼，仲有佢哋會提供胸夾服務，如果客人精力充沛，更加可以嚟個瘋狂3P大戰，真係爽到痹！

春心蕩漾 於溜池滾球推出嘅《巨乳人妻工作的美容院》當中，天川空喺一間美容院做技師，天生淫蕩嘅佢，見到男客人嚟幫襯都會春心蕩漾，按捺不住將胸部貼近客人，再用玉手撩動對方嘅敏感部位，而客人畀空妹主動勾引，當然唔會拒絕啦！待時機成熟，空妹就會移船就磡，同客人上演激烈肉搏戰！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：以前男人落酒吧好多都唔係為咗飲酒，而係想搵拳手，去美容院都唔一定係為咗美容，而係為技師而來，今日為大家介紹嘅「男士美容店系列」就可以畀大家了解到箇中樂趣喇！喺3部作品中，本仙最鍾意小花暖、百永紗里奈聯合主演嘅《淫語誘惑後宮美容室》，因為兩位女優都又索又好波，而且演技同床技都屬一流，今次打孖上陣認真夠晒精彩！

撰文：賢