洋媚女子：揸車溝女公路野戰

雖然揸車溝女呢條橋好老土，但落喺四仔片廠手中，加入鹽花同激情，配合脫星狂野嘅演出，便能拍出香艷無比兼具官能刺激嘅作品，呢啲咪就係橋唔怕舊，最緊要受囉！

靚人靚景 索女、名車加靚景，再加埋情慾演出，真係中晒男人嘅幻想呀！難怪Vixen對新作《Young Fantasies #12》咁有信心。事實上，呢套片主打靚人靚景，搵來Laurent Sky及Julia Grandi聯手執導，仲有Eva Blume、Vanessa Alessia、Ameena Green等人氣脫星參演，陣容鼎盛，當中眾女喺歐洲背包遊，遇上揸靚車型男搭訕，一場異國男女嘅情慾交鋒由此展開。

反客為主 美國多唔多「路邊雞」就唔知，只知四仔片廠Swhores鍾情製作呢類題材，最新登場作《Street Whores #12》由多位素人脫星演出，不但有新鮮感，劇情更係有新意，故事講喺路上搵女曳曳嘅男司機，以為搵到件正菜，點知一度春風過後，女方竟然話仲未夠喉，反客為主瘋狂騎乘一番，呢鋪雖然爽到痹，但幾度激烈肉搏後，男司機腳仔軟到差啲連油門都踩唔到呀！

砌出愛火 美國有唔少長途貨車司機，每日都要穿州過省，而落喺片廠Private手中，加上名導Dave Menich嘅鬼才，炮製出浪漫與激情兼備嘅作品《Sexy Babes & Car Rides》，由巨乳脫星Ambra Dolce、Yorgelis Carrillo、Candee Licious等上陣，故事以男貨車司機開始，每日奔波嘅佢哋，分別喺公路上遇到迷路嘅單身索女、冇油嘅女司機、失戀嘅熟女等，最估唔到嘅係諗住一夕風流嘅佢哋，最後竟然成為情侶。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：今次推介嘅3套作品，可謂各有特色，《Street Whores #12》嘅情慾演出夠火辣，而靚人靚景加靚車嘅《Young Fantasies #12》，亦係該片廠嘅一貫高水準製作，不過講到劇情及情慾演出都咁高質嘅話，卻非《Sexy Babes & Car Rides》莫屬。

撰文：魂