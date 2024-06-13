今夜一丁：美娜波奇G奶鋼琴妹

講起日本寫真女優，可以話係臥虎藏龍，除咗有少女、熟女、大波妹之外，仲可以搵到唔少有一技之長嘅才女，好似今日為大家介紹嘅美娜波奇，唔止五官標致，身材一流，而且多才多藝，試過開畫展之餘，仲係一位鋼琴演奏家！

樣甜波大 上文提到日本寫真界有唔少專才，舉例，絃花美紀係營養師，御寺雪係魔術師，松村加南子係藥劑師，西原愛夏係牙醫助護，鈴原莉子係女護士，而喺上年登陸寫真界嘅美娜波奇亦都唔簡單，可謂集多重身份於一身！

今年24歲嘅波奇，樣貌甜美，雙眼生得又大又精靈，仲有人話佢同「第6屆周刊實話小姐」中獲得最佳寫真獎嘅高嶺瞳好似孖生姊妹一樣。另外，波奇嘅身材都好掂，上圍有一對脹卜卜嘅G CUP美巨乳，配上又圓又大嘅美尻，同埋鮮嫩白滑嘅肌膚，實在係勁誘人！

身兼多職 由於波奇同高嶺瞳有啲撞樣，一出道已引起唔少人關注，有網民仲集中研究佢嘅上圍有冇僭建，畢竟呢對車頭燈實在又大又飽滿，但經過一番爭論都未有定論，直至阿妹推出第一隻寫真碟《Shining body》先告一段落。原來阿妹喺拍攝寫真時，試過對住鏡頭彎身倒奶，輕易做出乳搖效果，令唔少網民都相信呢對G奶係真材實料嘅天然巨乳。

值得一提，波奇除咗拍寫真之外，亦係一名網紅，仲喺藝術方面有一定修為，曾經舉辦過小型畫展，又係彈鋼琴嘅高手，更加經常外出演奏，真係好叻女！

社交網站 近期美娜波奇一方面忙於為首張寫真碟做宣傳，另一方面又密密出席各大攝影活動，真係好充實，登入其社交網，就會知道佢嘅最新消息。

Profile 年齡：24歲

身高：5呎4吋

三圍：37-24-36

撰文：賢