歡樂性講堂：控制體重藥品真的秒殺情慾？

Q：本人和妻子都是30多歲，妻子因嫌自己生孩子一年後瘦不回去，便去求醫和服藥。妻子除了瘦得快，也變得「很想要」，就算晚上照顧完孩子，我們都很疲倦，她卻未能入睡或易醒，那時候她會採取主動。我發現妻子間竭斷藥的時侯，又會自動減少了。我聽聞那些藥的藥效不但壓制食欲和影響睡眠，也會壓制性慾，若這資訊正確，為甚麼妻子有此情況？Alan

A：閣下所接收的資訊不完全正確，控制體重藥品並不一定會秒殺情慾，原因是現今的控制體重藥品，所含的成分和功效多樣化，最為常見的，包括有透過麻痹神經以降低進食意欲的，又有一些是阻擋身體吸收油分和澱粉質的，亦有一些藥物帶有使神經亢奮的副作用。當一位女性服用控制體重藥品期間，其性生活會否受到影響，例如情慾伴隨食欲而大幅降低，或是逆向提高，需視乎醫生所處方藥物的主要成分。甚至乎，外國已有研究顯示，由於某些控制體重藥品被發現含有催情作用，各大藥廠已紛紛磨拳擦掌，積極研發一顆既能改善女性性冷感問題，同時造就苗條體態的新藥。由此可見，控制體重和性福是可並存的。使用相關藥品後提高需索，有機會是它們含有亢奮神經的化學成分，易使服用者的身體亢奮起來，先是影響到睡眠質素，導致晚間睡不着覺或只能淺睡，繼而再引發性慾望波動。建議閣下請妻子把現時情況告訴醫生，調節藥物劑量，因為整體而言，若妻子受藥物影響，胃口變細、卡路里吸收不足、睡眠質素差、處於淺睡狀態、情慾亢奮，身體只會急遽地透支。為免影響到個人健康和日常運作，應於覆診時反映，採取較為健康的減重方式。