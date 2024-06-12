今夜一丁：越南索女 半球大解放

越南姑娘形象斯文純樸，但其實每個地方嘅女性又點只得一種面貌，好似模特兒兼人氣網紅Ella Nguyen咁形象百變，既可以柔情似水，又可以充滿媚態冶艷迷人，兩種魅力同樣令人心動。

可塑性高 唔同國家嘅女性都有一種既定嘅印象，就以越南姑娘為例，喺唔少人眼中佢哋都係性格文靜，氣質溫文爾雅，只係現實中嘅越南女性，又係咪如此千篇一律呢？梗係唔係啦！好似出生於越南胡志明市嘅Ella Nguyen，作為人氣模特兒及性感網紅嘅佢，可塑性相當高，形象百變，除咗有傳統越南女性嘅溫柔婉約一面，亦會以性感冶艷形象示人，帶來新鮮感同驚喜，難怪咁受歡迎啦！

阿妹原名叫「Nguyen Ngoc Nhu Quyhn」，咪睇佢所影嘅寫真火辣度十足，就以為佢只得個殼而冇內涵，其實佢擁有相當高學歷，畢業於越南鴻龐國際大學國際關係學系，而畢業後喺一間公司從事數碼媒體市場推廣工作，其後憑住過人魅力轉投模特兒界發展。

全力吸金 早喺Ella Nguyen喺模特兒界出道初期，以時裝模特兒工作為主，但睇佢當時所影嘅寫真，明顯地已計劃好行性感路線，加上前凸後趷嘅迷人身材，配合冶艷嘅媚態，好快便憑住鮮明嘅形象，喺越南模特兒界佔有一席位。

與此同時，積極發展網紅事業嘅佢，更係憑住喺社交帳號所分享嘅性感寫真照，喺短時間內贏得高人氣。不過Ella Nguyen點樣將佢嘅網絡人氣化成吸金手段呢？佢除咗密密接下模特兒拍攝工作外，更化身成網絡商品代言，此外，佢更開設網店並透過自身嘅人氣，為自家商品進行推廣，實行全方位吸金。如此有外形又有氣質，仲要有生意頭腦嘅女郎，確係索得有深度！

社交網站

冶艷形象雖然吸睛，但都要有好身材至能贏到大家嘅關注，而講到身材，Ella Nguyen副偈真係掂，唔止雙峰有料，渾圓美臀同樣吸睛，難怪佢嘅寫真百看不厭。

Profile

年齡：25歲

身高：165cm

三圍：34F-23-34

撰文：魂