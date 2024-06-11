今夜一丁：三橋薰跟埋阿媽拍寫真

有人話小朋友好似一張白紙，思想言行往往受家長影響，所以為人父母一定要自律，千祈咪做個壞榜樣！至於今日為大家介紹嘅美女三橋薰，佢之所以加入寫真界，係因為阿媽都曾經係寫真女優，換句話講，身為粉絲一定要同伯母講聲多謝呀！

巨乳妖精 日本寫真女優可以分為好多類型，包括熟女系、童顏巨乳系、小動物系，同埋妖精系，好似被封「日本第一Coser」嘅正妹Enako就屬於後者，而同佢個樣有八九成相似嘅三橋薰，亦係唔少寫真迷眼中嘅小妖精！

今年22歲嘅三橋薰，有一頭清爽短髮，氣質可愛，兼且散發住一種惹人憐愛嘅柔弱感覺，但有人覺得佢個樣有少少人工化，甚至有人質疑佢係參照Enako個樣嚟整。不過，喺今時今日，整容係好小事，只要夠靚，相信冇咩人在意，更何況三橋薰嘅身材纖巧婀娜，上圍對G奶又夠晒睇頭，露少少乳溝同下乳就已經夠晒吸睛！

迷倒宅男 除咗樣貌同身材之外，三橋薰同Enako仲有一共通點，就係大家都有做Cosplayer，經常喺動漫展、同人活動中現身，所以迷倒唔少宅男。另外，三橋薰同另一位宅男女神東雲海一樣，對於砌模型相當在行，登入其社交網，會見到佢不時買模型返屋企砌。

講到當初加入寫真界嘅原因，三橋薰話自幼受到一位寫真女優影響，佢就係自己阿媽！原來呢位潮媽唔止拍過寫真，仲曾經係賽車女郎，薰妹喺耳濡目染之下，對拍寫真產生濃厚興趣。不過，到底三橋薰嘅媽媽係邊一位女優，佢就一直未有透露，留番畀大家慢慢估。

Profile

年齡：22歲

身高：5呎3吋

三圍：37-23-34

社交網站

三橋薰對自己嘅身材好滿意，成日會向網友派福利，登入其社交網，就可以搵到好多性感自拍照。

撰文：賢