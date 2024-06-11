睇片學英文：慾女夠Hot 倍感飢渴

天氣熱，無論男女都會着得清涼一啲，但此舉又有可能令其他人覺得更加熱，甚至熱到要剝晒衫褲添！今日就由個「Hot」字講起，分享吓情色世界中嘅熱話題。

Hot Fat 興奮之液 無論男女，喺性興奮時都會有汁液流出，包括從蜜洞分泌嘅愛液，同埋由兵器發射嘅精華素，原來兩者都可以用情色俚語中嘅「Hot Fat」嚟稱呼。講起精華素，話說精子嘅最佳存活溫度係攝氏37度或以下，所以喺上世紀七、八十年代，坊間流傳一招避孕方法叫「高溫坐浴法」，原理係男士喺曳曳前將玉袋浸入熱水15至20分鐘，就能殺死玉袋入面嘅精子，毋須使用安全套。雖然理論上可行，但實際效果並唔可靠，失敗嘅話，代價相當大！

Hot Carl 火辣口愛 口愛體位眾多，有冇一招可以畀男士坐喺度為女伴服務呢？當然有！答案就係「Hot Carl」。玩法係男方先坐喺床上，女方則企上床兼彎腰，令私處展露喺對方面前，以便進行口舌活動。雖然呢招冇乜難度可言，但性學家話會令女方嘅羞恥度爆錶，加上喺男方嘅口舌挑逗下，快感倍增，再者男士全程坐喺度嘅關係，名副其實係女士玩得冧，男士舐得舒適。

《Wet Hot Summer #3》 濕熱盛夏 每間四仔片廠都有自家人氣系列，而對於Porn Pros嚟講，「Wet Hot Summer」呢個系列最具代表性嘅一套，莫過於2018年推出嘅第3集，事關演出陣容包括Kristen Scott、Aurora Winters、Lola Hunter等人氣極高嘅脫星，唔止顏值高，荒淫演出更深得四仔迷歡心。其次，片廠為咗拍出夏日感覺，要成班脫星滴住汗咁曳曳，名副其實係玩到濕晒！

同場加映：《熱帶夜》 有乜嘢地方係全年都咁Hot？仲使問，梗係熱帶啦，而呢套由溜池五郎喺2017年推出嘅《熱帶夜》，嗰種Hot法，唔除衫散熱都唔掂！劇情講述由巨乳女優惠理飾演嘅寂寞人妻，喺某個酷熱夏夜嘅出軌故事，雖然條橋唔算新，但惠理喺片中玩到香汗淋漓，已值得AV迷捧場，特別係汗濕乳溝一幕，更被日本AV迷稱為最具挑逗性嘅AV名場面之一！

講到女主角惠理，以前嘅藝名叫「藤浦惠」，當年以一對37G巨乳，成功喺寫真界彈起，2009年投身AV界，人氣更勁，可惜佢喺2020年淡出AV界，專心發展網紅事業。

撰文：魂