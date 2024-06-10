今夜一丁：丹麥巨乳索模 真材實料

巨乳索女係無分國界，好似呢位來自丹麥一個偏遠海島嘅女郎咁，憑住一對天然巨乳及修長美腿成為炙手可熱嘅模特兒，更獲封為新一代性感女神，佢就係Zienna Sonne喇！

奪得冠軍 以前想成為性感模特兒並唔容易，唔係話擁有迷人樣貌及身材就得，仲要經過重重面試，先至獲得拍攝寫真嘅機會。不過隨住互聯網普及，想喺當中脫穎而出就容易得多，其中就有出生於丹麥波恩霍姆島漁港市鎮倫內嘅Zienna Sonne。

生得五官標致嘅佢，一直夢想成為模特兒，故此積極經營個人社交帳號，希望能吸引到模特兒星探嘅注意，而憑住迷人嘅樣貌及令男士流晒口水嘅誘人身材，加上性感火辣自拍照，好快便成為網絡紅人，亦因為咁，如願被星探發掘，邀請佢參加由著名男士雜誌舉辦嘅封面女郎比賽。當時只得18歲嘅佢，憑住青春貌美及天然巨乳，加埋一對修長美腿，成功奪得冠軍寶座，從此開展模特兒事業。

樹大招風 憑住性感形象，Zienna Sonne被封為新一代性感女神，而佢嘅模界足迹亦從丹麥遍及整個歐洲。及後，為咗令模特兒事業發展更上一層樓，便移居到美國邁阿密，先後為多本男士雜誌拍攝性感寫真之外，並以內衣模特兒身份喺多個內衣騷上登場。雖然佢嘅模特兒事業發展順利，但佢並未停下網紅嘅工作，唔單止經常喺社交帳號分享火辣性感相，更為多個品牌擔任網絡代言。

正所謂「樹大招風」，憑住魔鬼級身材嘅佢，開始遭到網民質疑對車頭燈係後天加建，最初Zienna Sonne並未太過在意，但見到質疑嘅聲音愈嚟愈大，早前佢便喺IG分享X光照，證明自己係真材實料，並非人工製造。另外，雖然Zienna Sonne拍過唔少大尺度寫真，但卻從未試過全裸上陣，佢坦言若然有機會嘅話，並唔介意拍攝充滿美感嘅裸照，嘩！實在令人期待。

Profile

年齡：24歲

身高：175cm

三圍：35G-23-35

社交網站

雖然Zienna Sonne心口一對純天然巨乳吸睛無比，但其實佢嘅纖腰同豐臀同樣養眼，至於佢話唔抗拒影裸照，但暫時只聞樓梯聲響，唔知幾時至能睇到佢全相，惟有Click入佢嘅IG睇住性感辣照止住渴先啦！

撰文：魂