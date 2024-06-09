洋媚女子：色慾夫妻 瘋狂出軌
老婆喺老公面前明目張膽溝仔上床，不過老公唔單止冇嬲到爆炸，反而感到相當興奮，仲話要加入戰團添！講緊係今日介紹兩部以色慾夫妻為主題嘅四仔劇情，唔知啱唔啱你心水呢？
思想開放
色慾夫妻嘅性愛態度，到底能顛覆你嘅三觀到乜嘢程度？咁就要睇吓你接唔接受得到，由She Will Cheat製作嘅《My Wife Loves BBC #2》嘅劇情喇！3位人氣輕熟脫星Paige Owens、Vanessa Sky以及Melissa Moore攜手演出，飾演人妻嘅佢哋，同丈夫都係開放性關係嘅支持者，所謂開放性關係，就係大家唔介意對方出軌之餘，跟其他男女嚟個床上3P，甚至4P都冇問題，咁出位嘅劇情，極具官能刺激。
以牙還牙
人妻為向偷食嘅老公報復可以去到幾盡？片廠Sweet Sinner就透過《Infidelity #4》話畀大家知喇！由四仔名導Mike Quasar執導，並搵來3位熟女脫星Skylar Snow、Kay Lovely及Millie Morgan上陣，有日返到屋企，老婆發現老公同個女人喺度偷食，老公話只係逢場作戲，叫老婆唔好咁小器，於是老婆以牙還牙溝條仔返屋企喺老公面前曳曳，點知老公唔怕戴綠帽，仲話要加入戰團，真係估佢唔到！
專家評語
代號：廿八座大王
年資：30年
活躍地點：油麻地一帶
簡評：劇情合唔合理係其次，作為四仔最重要係情慾戲夠正，而今次推介嘅作品，脫星嘅演出真係一流，其中尤以《My Wife Loves BBC #2》嘅人妻激戰巨根男，更係極盡官能刺激，絕對係必睇之作。
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