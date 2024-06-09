洋媚女子：色慾夫妻 瘋狂出軌

色慾夫妻嘅性愛態度，到底能顛覆你嘅三觀到乜嘢程度？咁就要睇吓你接唔接受得到，由She Will Cheat製作嘅《My Wife Loves BBC #2》嘅劇情喇！3位人氣輕熟脫星Paige Owens、Vanessa Sky以及Melissa Moore攜手演出，飾演人妻嘅佢哋，同丈夫都係開放性關係嘅支持者，所謂開放性關係，就係大家唔介意對方出軌之餘，跟其他男女嚟個床上3P，甚至4P都冇問題，咁出位嘅劇情，極具官能刺激。

以牙還牙

人妻為向偷食嘅老公報復可以去到幾盡？片廠Sweet Sinner就透過《Infidelity #4》話畀大家知喇！由四仔名導Mike Quasar執導，並搵來3位熟女脫星Skylar Snow、Kay Lovely及Millie Morgan上陣，有日返到屋企，老婆發現老公同個女人喺度偷食，老公話只係逢場作戲，叫老婆唔好咁小器，於是老婆以牙還牙溝條仔返屋企喺老公面前曳曳，點知老公唔怕戴綠帽，仲話要加入戰團，真係估佢唔到！