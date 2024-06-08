洋媚女子：四仔嬌娃起Cue清袋

起Cue篤波，點先為之勁？當然係一Cue清枱喇！咪以為淨係Cue后先做得到，以下一班四仔嬌娃都話難佢哋唔到，之但係點樣令對手「清袋」，就留番畀大家慢慢欣賞。

慾女出術 唔少人喺起Cue篤波之前，總會有個習慣，就係「乸」住支Cue棍，捽吓個頭，而喺Taboo Dream Studios出品嘅四仔《PAWG Patrol #4》入面，一班慾女亦會咁做，之不過係拎咗男對手嘅私家Cue嚟捽，令對方未出Cue即投降，擺明出術！影片由Maddison Black、Harleyy Heart 、Roxxy Elle等多位慾女演出，話說佢哋喺片中約埋一齊去波樓玩，見到隔籬枱一班型男每次出Cue都啪啪響，於是主動撩對方鬥波，殊不知當對手打算出Cue之際，佢哋立即上前偷襲，捽到對方支私家Cue硬直，結果波樓傳嚟啪啪聲之餘，仲夾雜住呻吟聲！

桌上較量 桌球較量見得多，玩到上埋枱，你又見過未？想知呢場球賽為乜搞到咁離奇，千祈咪錯過由Arch Angel製作嘅《The Queen Of Spades Club #3》喇！影片由Mime Freak執導，脫星陣容包括Lexi Lore、Bambi Barton、Charlie Forde等靚女，內容講述佢哋係桌球天后，某日同男性挑戰者對賽，切磋球技之餘，又互相挑逗，最終齊齊放下球桿，爬上波枱嚟場赤裸肉搏！咪以為桌球天后淨係篤波勁，玩起棍上嚟，再精壯嘅男士都會虛脫投降！

巨臀誘惑 趷起籮柚係篤波常見嘅姿勢，目的係要瞄準目標出Cue，但有班籮后之所以咁做，原來另有企圖，想知佢哋搞邊科，就要睇吓由New Sensations炮製嘅《Big Butt Babes》！淨係睇片名都知呢套四仔以巨臀為賣點，加埋有Lily Lou、Darcie Belle、Aubree Valentine等脫界籮后參演，股惑程度令人咋舌。故事講述呢班籮后鍾意篤波，每次出Cue前例必趷起巨籮露乳溝，係咪擾敵之策就不得而知，但鑊鑊都有鹹濕仔上釣兼獻身，證明佢哋副架生真係好掂！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

碟評：篤波本來係一門健康運動，但落喺四仔片廠手上，當堂變咗另一種運動，其中《The Queen Of Spades Club #3》同《PAWG Patrol #4》更將波樓變咗炮房，情節荒唐又過癮，搞到本身唔係桌球迷嘅筆者都想試試起Cue嘅快感。

撰文：魂