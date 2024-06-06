洋媚女子：我和炮友有個約會

有人話「人生得一知己死而無憾」，但係四仔片廠卻認為「人生得一炮友爽皮到極」！究竟有幾爽呢？咁就要睇吓今次推介嘅幾部作品，加埋脫星狂野嘅演出，必定令你睇得興奮又過癮！

角色扮演 做得炮友相信都好玩得，既然係咁，不妨試吓角色扮演嘅玩法，唔知點玩嘅話，可以向Girlsway製作嘅《Let's Role Play》偷師。Eli Cross、Joanna Angel及Casey Calvert聯手執導，並搵來巨乳脫星Giselle Palmer、Adriana Chechik、Bailey Brooke等演出，佢哋會以不同制服造型登場，但咪以為只係着住套衫曳曳咁簡單，佢哋會全情投入所扮演嘅角色兼交足戲，話畀觀眾知玩情慾角色扮演嘅真諦！

性感撩人 雖然約炮友曳曳嘅目的係為咗發洩，但Elegant Angel出品嘅《Dirty Blondes #3》，就話畀大家知要玩得盡興，一套情趣內衣絕不能少！由Lilly Bell、Haley Spades、Marilyn Johnson等索爆脫星參演，故事講佢哋為炮製情趣十足嘅約會，穿着性感撩人嘅情趣內衣示人，結果對方一見到就慾火焚身，前戲都未做已急不及待提槍衝鋒陷陣，而且表現相當勇猛，爽到叫唔停！

最激解禁 炮友嘅性愛觀係咪零舍開放？發生喺Pure Passion推出嘅《Pure Anal Pleasure #20》，當中嘅炮友唔單止勁開放，仲嚟個後花園初體驗！由Alicia Williams、Angel Emily、Olivia Madison等脫星上陣，佢哋一直心思思想試吓暢遊後花園嘅滋味，咁啱得悉炮友係箇中老手，於是呢晚獻上後門第一次！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30

活躍地點：油麻地一帶

簡評：現實中嘅炮友唔易搵，四仔中嘅炮友卻隨處都有，有啲好似《Dirty Blondes #3》及《Let's Role Play》咁，尋歡作樂得嚟仲相當有心思，而《Pure Anal Pleasure #20》嘅後門初體驗，無論拍攝水準及脫星演出，都係上佳之選。

撰文：魂