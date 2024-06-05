色日放送：同事夠放蕩 快感滿職場

唔少打工仔都好討厭返工，不過喺日本AV界嘅「職場好同事系列」就唔同喇，男主角總會遇到一位性格放蕩嘅女同事，返工嘅時候成日搵機會鬼混，將工作地方變成性戰場地，每日都過得充滿快感，仲點會討厭吖！

愈忙愈渴 於Premium推出嘅《打工癡女愈勤奮性慾愈強》當中，小坂蘭為人勤奮，但係佢工作愈忙碌，體內嘅賀爾蒙分泌就愈旺盛，同時，小坂蘭亦覺得專心工作嘅男人特別吸引，所以當見到男同事同佢一樣咁勤力就會慾火高漲，立即拉對方去到公司嘅暗處激烈肉搏！當然，蘭妹又靚女又好身材，男同事梗係唔會拒絕啦！

夜班艷遇 由SOD炮製嘅《與身體契合度最好的便利店主婦》，講述後生仔太賀為咗賺取外快，喺便利店做夜班店員，有一晚，嚟咗個新女同事，佢就係巨乳人妻青空光，由於太賀照顧有加，令光妹對佢心生好感，後來見夜深時分便利店冇客人嘅時候，主動同太賀鬼混！原來光妹一直備受老公冷落，而太賀年輕力壯兼精力十足，令佢盡享快感。自此之後，兩人每晚喺便利店激戰連場。

美腿後宮 喺癡女天堂出品嘅《黑色緊身褲後宮，美腿職業女子》入面，打工仔真宙第一日返工就預咗工作好辛苦，因為佢係新人，亦知道公司最注重工作效率，然而工作幾辛苦，佢都唔怕，因為返到公司就可以見到木下日葵、森日向子、都月琉衣紗及月乃露娜呢四位擁有修長美腿嘅前輩，佢哋除咗喺工作上面幫到手，更加對真宙情有獨鍾，經常喺公司玩一男四女大混戰！由於四女甚有默契，識得分頭刺激，令真宙每日返工都爽到痹！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：今日為大家介紹嘅「職場好同事系列」作品中，本仙最鍾意《黑色緊身褲後宮，美腿職業女子》，由四位近期火紅嘅癡女系女優主演，佢哋喺辦公室不同場地大玩多P激戰，為觀眾帶來刺激感，而且四女默契十足，令混戰場面精彩又刺激，值得一睇又再睇！

撰文：賢