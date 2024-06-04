睇片學英文：「珠」玉在前 慾火蔓延

好多女人見到珍珠（Pearl）都會雙眼發光，愛不釋手，但原來Pearl呢個字唔係咁簡單，一旦同性扯上關係，無論男女都會因而想入非非，慾火急升！

Pearl 男女都啱 珍珠係女性身上常見嘅飾物，極少男人會佩戴，但當Pearl變咗情色俚語，就男女都啱用！事關呢個俚語有兩重意思，一方面暗指男士嘅精華素，另一方面係女性陰蒂嘅匿稱。亦因為呢個緣故，衍生出兩個俚語「Pearl Diver」同「Pearl Fishing」，前者暗指為男士口愛嘅人，後者則暗指女性嘅自娛行為。講起陰蒂，表面睇嚟細細粒，查實長度約10公分，只係因為有超過四分之三嘅長度藏喺女性體內，僅有一小部分露出嚟。另外，由於陰蒂含有超過8,000條神經末稍，足足比男士支槍頭多近兩倍，難怪會咁敏感啦！

口愛體位 易玩好Feel 男歡女愛，最緊要好玩！就以口愛為例，玩法多籮籮，識得玩嘅話，保證唔會悶親，有性學家指出，「Pearl」呢一招，唔止容易玩，仲能夠有效令女性達到高潮添！首先女方先瞓喺地上，肩部以下靠喺梳化或床邊，將整個下半身抑起，同時間兩邊大髀盡量擘開，而男方則坐喺梳化或床上，面向女方嘅私處，就可以進行口愛。對女方嚟講，呢個動作令私處盡現喺男士面前，加埋被對方嘅舌頭肆意撩動，所以係一個好刺激嘅口愛體位。

《Pearl Necklace》 豪門恩怨四仔版 一條珍珠頸鏈引發出連場好戲，相信好多人一聽到呢個故事大綱，都會想當然以為係電影橋段，查實呢套由JoyBear Pictures喺2018年推出嘅《Pearl Necklace》係四仔作品，由Justine Mii執導，並搵嚟Lexi Lowe、Cathy Heaven、Jasmine Jae等多位人氣脫星參演。據悉片廠當初銳意要搞搞新意思，除咗劇情大玩懸疑之外，拍攝手法亦勁有電影感。故事講述巨乳女僕Lexi Lowe發現男主人對自己有性冇愛，於是偷走女主人價值連城嘅珍珠頸鏈作報復，估唔到背後牽涉到豪門爭產風雲。出色嘅製作，加上精彩嘅情慾演出，令呢套作品獲得多個四仔獎項提名。

同場加映：摸珠海女真城杏 喺日本有一類職業女性叫「海女」，專指以潛水方式採集珍珠、海產嘅女性，但好多男士之所以知道佢哋嘅存在，主要係透過睇AV，而且經過片廠用心包裝，海女嘅形象變得性感迷人，唔信嘅話，只要睇過由S級素人喺2010年推出嘅《極品美人巨乳海女》，你就會有深切體會。影片倣效實況節目嚟拍攝，並由巨乳女優真城杏主演，內容講述攝製隊諗住搵海女訪問，但被女主角嘅美貌同巨乳所吸引，情不自禁下，喺海灘進行情慾互動，完事後，阿妹仲要舔晒脷話未試過咁精壯嘅男人添！

撰文：魂