色日放送：突然落大雨 濕身有艷遇

近期雨水特別多，如果唔記得帶遮出街，突然遇上傾盤大雨，真係幾狼狽。不過，喺日本AV界嘅「豪雨系列」，當中嘅女主角因為被大雨淋濕身，而令吸引力倍增，搞到身邊嘅男人情不自禁，艷遇即刻送埋身！

真空出街 喺Moodyz出品嘅《下雨天透視出的乳房》入面，美少女Nia出街遇上大雨被淋濕身，走到附近屋簷下避雨時，吸引到同為避雨嘅大叔睇到眼甘甘，受到旁人注意嘅Nia，居然因此而性慾高漲！第二日又落雨，Nia特登唔戴胸圍真空出街，避雨嘅時候果然又吸引到另一位大叔嘅注目，呢個時候兩人嘅慾火急升，於是唔理三七廿一，喺屋簷下激烈交歡，自此二人便成為炮友，互相尋求身心上嘅慰藉。

情不自禁 於PLANET PLUS推出嘅《突然被大雨淋濕了，無法回家的青梅竹馬》當中，翔太同月乃露娜係青梅竹馬，兩人一直都互有好感。有一晚，屋企得翔太一個人嘅時候，露娜突然搵上門，原來佢喺回家途中遇上滂沱大雨，搞到成身濕晒，仲因為唔記得帶門匙，要喺翔太屋企借宿一宵，而翔太見到露娜嘅白恤衫濕到透晒Bra，情不自禁攬住對方，就係咁，兩人嘅慾火猛烈燃燒，然後展開連場肉搏戰，由客廳玩到浴室，再玩返入睡房嘅大床。

色誘下屬 片廠Ideapocket製作嘅《出差時遇到大雨，我和童貞下屬共用一個房間》，講述水色乃亞係一間公司嘅女高層，呢日佢同男下屬京介出外傾生意，點知回程時遇上豪雨，電車亦停駛，惟有租附近嘅酒店房過夜。其實乃亞一直都對年輕有為嘅京介嗒糖，於是喺房內色誘對方，而血氣方剛嘅京介最終抵受唔住誘惑，上床同乃亞激戰，到第二朝早再嚟番場晨操先至夠滿足。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：本仙一向都好怕落雨出街，因為已經一把年紀，腳步浮浮咁好怕天雨路滑唔小心跣親，之不過睇日本AV界嘅「豪雨系列」就相當開心，因為呢類作品充滿故事性，加上女優濕身透視演出真係好吸睛！喺3部作品中，最鍾意Nia主演嘅《下雨天透視出的乳房》，睇住佢同大叔發展出肉體關係之後，再變成互相慰藉心靈，的確係觸動人心，令人睇落回味！

撰文：賢