色日放送：服侍夠貼身 主人爽到震

每日都要營營役役，真係好想享受一下畀人服侍嘅爽快感覺，日本AV界嘅「主人樣系列」就幫到大家喇！因為作品中由索爆AV女優將觀眾當成主人咁服侍，想玩乜都得，而且仲任勞任怨，真係爽到震呀！

另類訓練 喺S1出品嘅《女僕令人難以置信的豐滿彈性H Cup爆乳》入面，正孝係單身貴族，請來清原美優負責處理家務，正孝見到美優唔單止樣子可愛，而且仲擁有一對超彈手H奶，自然色心大起，於是以訓練服從性為理由，每日都吩咐美優上床進行訓練，由吹奏同胸夾技巧開始，然後再練習體位技巧。由於美優服從性極高，所以正孝叫佢做乜都相當配合，後來美優更自動自覺去滿足主人添！

求之不得 由Mushroom推出嘅《傲嬌女僕禁斷SEX》當中，女僕宇流木沙羅同心儀男管家成日喺大宅內鬼混，後來事情被男主人發現，於是將男管家炒魷，仲懲罰沙羅每日都要滿足男主人嘅慾望，除咗大玩各種情趣玩具，仲要上床打真軍！之不過沙羅根本就係色慾之女，只要有男人就滿足，可以咁樣服侍主人，簡直係求之不得，所以佢早已忘記咗男管家，全心全意同主人大玩特玩！

撰文：賢