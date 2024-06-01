世界Cup：麻倉瑞季I奶逼爆衫

好多大隻佬都鍾意騷哥利，為咗顯示自己嘅胸肌有幾結實，總係以緊身衫示人，睇落件衫快要逼爆咁滯！查實大波妹一樣會用呢招嚟吸睛，而今期「世界Cup」主角麻倉瑞季就仲誇張，真係試過因為對I奶太大而逼爆衫！

摸胸鼓勵 對於寫真女優嚟講，向觀眾騷吓身材、派吓福利，可以換嚟名與利，何樂而不為？但係女仔始終有怕醜嘅一面，第一次要喺工作人員面前剝衫作性感演出，唔習慣甚至有啲抗拒係好平常嘅事，麻倉瑞季可以話係過來人。

現年22歲嘅瑞季，面圓圓，眼大大，個樣散發出一股令人難以抗拒嘅萌味，笑起上嚟更流露出強烈嘅治愈能量，可謂人見人愛！除咗有一張童顏，瑞季仲有一對巨乳，本來好有條件成為寫真界嘅萬人迷，殊不知佢一開始唔多鍾意拍水着寫真，直至有次被安排夥拍戰慄香奈乃同頓知氣咲愛齊齊出鏡，被兩位前輩摸一摸個胸，仲鼓勵佢千祈唔好浪費身上一對巨乳，令佢有所覺悟，於是漸漸享受寫真女優呢份工作。

大膽直率 麻倉瑞季自幼口齒伶俐，試過參加朗讀比賽，仲好希望喺長大之後，有機會成為電視台嘅女主播。後來，阿妹做咗少女模特兒，被藝能事務所睇中，加入美少女組合「Girl's Time」，過咗冇幾耐就投身寫真界。

講起拍寫真，瑞季話好對唔住造型師，事關出道以來，試過因為胸太大而逼爆衫，仲要有成10次咁多，每次都要勞煩造型師補鑊，令佢覺得好尷尬同唔好意思。除咗身材惹火，瑞季嘅說話亦被形容為有啲過火，皆因佢喺接受訪問時，總係直腸直肚，特別係涉及政治問題，往往會發表一啲大膽直率嘅意見，繼而惹來外界批評。不過，瑞季話自己只係盡量表達自己嘅感受，而唔係有心譁眾取寵。

客觀評乳 Cup數：I

養眼度：★★★

噴血度：★★★★

評語：冇花冇假嘅水滴形巨乳，基本上冇一張水着相係見唔到事業線，係人都想摸一摸。

社交網站 除咗拍寫真之外，近排麻倉瑞季仲開咗個寫真展，對阿妹嘅驕人身材感興趣？登入其社交網就會睇到唔少Big爆衫嘅靚相。

Profile 年齡：22歲

身高：5呎

三圍：38-25-36

撰文：賢