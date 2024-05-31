色日放送：肉感美人興奮滿分

男人多數都鍾意食肉多過食菜，睇AV亦一樣鍾意欣賞肉感美人，而日本AV界就有唔少呢類型嘅女優，佢哋憑住豐乳肥臀唔單止帶來視覺震撼，更加可以為男士們帶來心靈上嘅滿足添！

聯手勾引 喺片廠AVS COLLECTOR'S出品嘅《SUPER FISHEYE FETISHISM》入面，小梅惠奈及姬咲華呢兩位肉感大波妹，平時一得閒就會勾引男人返屋企，運用佢哋嘅豐乳肥臀將對方榨乾，有時佢哋亦會聯手出動，跟住一齊大玩3P激戰！由於佢哋默契十足，好識得分工合作，所以男方就算幾高大威猛，最後都會畀兩女搞到貼貼服服！不過佢哋嘅胃口愈來愈大，3P已經唔夠喉，後來索性一次過勾引3個麻甩佬上演大混戰！

爆發潮吹 於S1製作嘅《K奶偶像愛神覺醒》當中，擁有K奶嘅湊羽琉係S1成立以來最大波嘅專屬女優，而廠方今次為咗令佢嘅反應更敏感更飢渴，於是安排阿妹禁慾一段日子，果然喺解禁之後，佢同男優激戰嘅反應比以前更為強烈，加上男優出動具有催情作用嘅按摩油、震棒等道具，令湊羽琉唔單止興奮到大叫，更爆發出潮吹添！而令人意料不到嘅係，琉妹接連同多個男優激戰後仍未滿足，仲不停要求更多快感！

無性不歡 同樣由片廠AVS COLLECTOR'S推出嘅《用她豐滿性感的身體、巨乳和屁股引誘男人》，講述鬼塚萌波呢位擁有豐滿胴體嘅美人兒成日都慾火高漲，無時無刻都需要男人嘅慰藉，不過萌波要搵男人幫手話都冇咁易，只要換上酥胸半露嘅護士服，身邊嘅男人就會甘願為佢提供強烈快感！而萌波擅長利用豐滿胴體配合潤滑劑大玩波哋推油，從互相摩擦中飽受快感衝擊，喺慾火燒得最猛嘅時候埋身肉搏，咁就一定可以高潮迭起喇！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：本仙一向都好鍾意肉感美人，好似家陣都仲拍緊AV嘅經典美熟女風間由美就最啱胃口喇！至於今日為大家介紹嘅作品係由一班肉感型後輩演出，當中最鍾意小梅惠奈以及姬咲華主演嘅《SUPER FISHEYE FETISHISM》，原因係兩位女優都珠圓玉潤，有大波又有大籮，最重要嘅係佢哋演出夠姣夠放蕩，更加有一場兩女鬥三男嘅激情四射大混戰，真係令人睇到大呼滿足呀！

撰文：賢