今夜一丁：健身女神S形胴體勁吸睛

健身室對男士嚟講，固然係揮灑汗水及追求肌肉嘅地方，但出於本能反應，見到靚女都會望多兩眼，尤其係好似健身女神Anna Katharina咁索的話，甚至會忍唔住舉旗致敬添呀！

高挑腿長 除非係健身狂人，否則男士喺健身室操練時，見到身材玲瓏浮凸嘅性感美女，真係唔可以怪佢哋望到眼定定，就算睇到眼都唔眨，亦係男人嘅正常反應，難怪出生於美國加州沿海城市威尼斯海灘嘅Anna Katharina，坦言每次去到健身室鍛煉時，總會成為男士嘅焦點。

唔係阿妹自吹自擂，皆因佢的確係天生麗質，不但擁有178cm高挑身材，仲有一雙模特兒級數嘅修長美腿，夠晒煞食，最重要係佢嘅三圍數字相當吸睛，尤其一對35G激凸巨乳，呢副「黃金波哋」只係穿着普通嘅運動服，已難掩玲瓏浮凸嘅身體曲線，亦因為咁，當時身為健身教練嘅Anna Katharina，有一日，如常喺健身室鍛煉時，突然有模特兒事務所嘅星探向佢遞上名片，問佢有冇興趣入行，就係咁，從此展開模特兒事業。

才貌雙全 據Anna Katharina稱，當時幾乎係秒速答應對方，並到模特兒事務所面試，只係點解佢會咁快應承呢？原來早喺少女時期，佢曾經做過模特兒，不過後來為咗學業而放棄。

唔講唔知，原來佢係一位高材生，不但畢業於俄勒岡大學，又喺加州藝術學院洛杉磯分校取得藝術學位。雖然當時Anna Katharina喺健身行業發展得唔錯，但因為昔日放棄模特兒工作，多年嚟一直令佢耿耿於懷，難怪當日被星探發掘，佢二話不說便答應。憑住健美又高挑嘅無敵靚偈，喺模界甫出道便獲得極大關注，並先後為多本男士及時裝雜誌拍攝寫真，更被評為當代最性感20名模特兒之一。隨住佢喺模界嘅人氣不斷攀升，亦令一直有經營社交帳號嘅Anna Katharina，成為百萬級性感網紅，吸金力超強。

社交網站 雖然近年積極發展網紅事業嘅Anna Katharina，漸漸減少模特兒工作，但佢仍然艷光不減，經常喺社交帳號分享性感辣照，難怪佢深得粉絲嘅歡心啦！

Profile 出生地：美國

身高：178cm

三圍：35G-24-35

撰文：魂