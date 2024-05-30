今夜一丁：Shana Quynh Giang越式童顏美媚

越南姑娘嘅溫柔形象深入民心，但要喺講求霎眼嬌嘅網紅界別中突圍而出，單靠內在美有啲蝕底，若然好似Shana Quynh Giang咁勇，鋪鋪出鏡都唔介意賣弄性感，肯定會有更多男網友暈其大浪！

氣質清純 相對於日、韓兩地嘅美女，港男比較少機會透過媒體接觸到來自東南亞嘅囡囡，腦海裏往往只有一個籠統嘅印象，其中越南姑娘畀到人嘅感覺，離唔開溫柔、文靜呢類形容詞，事關佢哋講說話總係陰聲細氣，性格又好順得人。不過，筆者更加欣賞越南妹嘅身材，纖瘦苗條之餘，襯埋傳統服裝奧黛，嗰種女人味確實令人心動，今日為大家介紹嘅Shana Quynh Giang就係最佳人辦！

2016年以19歲之齡加入模特兒界嘅Shana Quynh Giang，真名係Nguyen Ngoc Quynh Giang，擁有一張可愛童顏，一顰一笑散發出純情嘅氣質，再加上身材玲瓏浮凸，可以話有齊越南女性嘅內在美同外在美，難怪一出道已引起大家關注。

勇於突破 睇番Shana Quynh Giang嘅入行經歷，起初主打溫柔婉約嘅形象，先後推出多輯寫真，又試過喺多本雜誌出鏡，仲參與過廣告拍攝工作，發展都算得上係相當順利。之不過，阿妹喺呢個時候突然推出一系列大尺度寫真，似乎要話畀大家知，自己唔係得個樣，身材都好有睇頭，行性感路線絕對難佢唔到！

據Shana Quynh Giang表示，雖然越南姑娘外表斯文，但其實內心世界可以好唔同，而佢自己就係一個活潑調皮嘅姑娘，仲好鍾意試新嘢，所以同攝影師商議過後，決定試吓唔同嘅拍攝風格。事實上，呢個嘗試唔止令男士大飽眼福，對阿妹嚟講，亦係令事業取得突破嘅機會，皆因自此之後，佢變咗一位風格多變嘅模特兒，同時有機會進軍埋網紅界，令人氣直線飆升。

社交網站 雖然Shana Quynh Giang拍過大尺度寫真，但佢話去到幾盡要視乎自己同攝影師之間有冇默契，所以唔係每輯寫真都咁火辣誘人。之不過阿妹個樣咁清純，查實着咩衫出鏡一樣會令人心動。唔信？登入其社交網望吓咪知囉！

Profile 出生地：越南同塔省

身高：165cm

三圍：33D-23-34

撰文：魂