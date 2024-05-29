歡樂性講堂：念珠菌引發交叉感染

Q：本人28歲，女性，已婚，這兩年需長駐亞洲地區工作，丈夫一有假期便來探我。早前在復活節假期一起多日後，他出現包皮痕癢和出疹，回港後至今都已一個多月仍不時發作，發作時便要塗消炎藥膏。同時間我也因念珠菌陰道炎復發而要塞藥。丈夫將於8月份再來探我，到時我們需要避免親熱嗎？我很擔心再次感染到丈夫！阿Sue

A：閣下所患的是念珠菌陰道炎，它是一種很常見的婦科病症。念珠菌屬於真菌類，當它處於平衡狀態時，會與其他的良性菌類並存於口腔、腸道、皮膚、陰道之黏膜上。不過，一旦念珠菌失衡繁殖，失衡因素包括女性正在服用抗生素、口服避孕藥或類固醇藥物，長期的壓力狀態、情緒不穩、賀爾蒙波動、飲食或作息習慣欠佳等，均會導致體內的念珠菌迅速地過量繁殖，引發原發性的陰道炎症。

隨之，念珠菌可經由性行為傳染到伴侶身上，如置之不理便會形成無止境的交叉感染，使男女雙方分別受到「念珠菌包皮炎」以及「念珠菌陰道炎」的炎症困擾。

男方所患的「念珠菌包皮炎」是一種較容易治療亦可根治的真菌感染，可透過口服藥物和外用消炎藥膏去消滅真菌作祟。惟女方患上「念珠菌陰道炎」卻較容易復發，主要因為念珠菌繁殖力強亦有依附於體內黏膜的特性，部分女性受着原發性感染所困擾，不易斷尾，需長期治療。閣下和伴侶分隔兩地進行治療，避免了親密接觸，可趁這段時期積極治療，把炎症徹底消除，閣下尤其要保持性健康和身心健康，注重良好作息。若之後相聚時仍擔心交叉感染，便要考慮堅持使用安全套以求安心。