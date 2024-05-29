今夜一丁：英模誘惑 脫俗迷人

為咗夢想大家可以付出幾多？有位女郎便不惜奔波千里，移居多個地方，目的只係為咗能夠喺模特兒界闖出一片天，而佢就係來自英國嘅Emily Deyt Aysage喇！

火辣高挑 喺唔少人眼中，只要擁有迷人樣貌及火辣身材，想喺模特兒界成名絕非難事。雖然係咁講，但如果唔努力嘅話，縱然擁有優厚嘅天賦本錢，卻未必會有出頭天，而呢點對出生於英國倫敦嘅Emily Deyt Aysage嚟講，便最為有同感。

散發出清新脫俗氣質嘅佢，唔單止五官標致迷人，更擁有高挑嘅身材，不過佢自細嘅夢想係成為一位排球運動員。冇錯！最初佢其實冇諗過要做模特兒，反而想喺排球界打出名堂，不過後來因為傷患問題，Emily惟有放棄打排球，並慢慢對模特兒工作產生興趣，又因為佢鍾意旅行關係，得悉做時裝模特兒嘅話，會有好多出國工作嘅機會，所以大學畢業後，佢便膽粗粗到模特兒事務所面試，結果憑住出眾嘅外形而成功獲得取錄，順利喺英國模特兒界出道。

積極健身 以為事業發展一帆風順嘅Emily，卻估唔到原來模界競爭激烈，為咗尋求更多演出機會，於是佢移居到愛爾蘭，希望能夠喺新地方有更大發展空間。

可惜卻事與願違，縱然Emily擁有吸睛外形，始終未能成功發圍，後來佢便轉戰到美國，並選擇喺紐約定居，跟當地模特兒事務所簽約，希望喺模界能夠佔一席位之餘，為咗令自己外形更弗，每日都會跑步及積極健身。正所謂「皇天不負有心人」，呢個時候陸續有美國著名時裝品牌搵佢拍攝廣告照之外，佢又跟多位著名攝影師及化妝師合作，拍攝一系列性感寫真，結果唔單止令佢喺模界嘅人氣愈嚟愈勁，而佢更先後到馬爾代夫、澳洲、意大利等地方拍攝寫真，事業迎嚟新發展，人氣亦大爆發，成為炙手可熱嘅模特兒。

Profile

出生地：倫敦

身高：180cm

三圍：35E-24-35

社交網站

能夠喺模界佔一席位，Emily Deyt Aysage認為外形只係其次，重要嘅係佢唔介意辛苦，又因佢鍾意旅行關係，所以無論幾遠嘅地方，總之有工作佢都會去做，目的係盡情吸金。

撰文：魂