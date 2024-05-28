今夜一丁 ：ANGELA芽衣 G奶宅女扮超人

好多男人總係覺得靚女唔易溝，唔係擇偶要求高，就一定係名花有主，但其實有唔少靚女係單身，亦非奄尖過人，嫌三嫌四。好似今日為大家介紹嘅寫真女優ANGELA芽衣，樣靚身材正，居然係一名單身宅女，真係估佢唔到！

完美胴體 喺日本寫真界，身材高挑嘅女優屬少數，好似剛剛話咗會封胸嘅山崎真實，就有成5呎7吋高！對於寫真迷嚟講，真實妹嘅決定當然唔係好消息，但毋須太失望，事關行內仲有好幾位女神級高妹可以欣賞，包括現年26歲嘅ANGELA芽衣。

喺2017年投身寫真女優行列嘅芽衣，係一名混血兒，阿爸係日本人，阿媽就係菲律賓人，所以五官標致，氣質獨特，被封為「Leah Dizon接班人」。講到身材，阿妹係一名10頭身美女，即係頭部同身體嘅長度比例為1比10，所以望起嚟零舍高挑，加上心口有一對天然G奶同埋白裏透紅嘅肌膚，呢副胴體堪稱完美！

氣勢上升 由於美貌與身材兼備，ANGELA芽衣憑住「關東第一可愛少女」之名，一出道已經令唔少觀眾有驚為天人嘅感覺。不過，芽衣一直有個夢想，就係成為時裝模特兒，所以短暫離開寫真界一段日子，去咗模特兒訓練學校進修，學習點樣上天橋行貓步，最終如願以償，參與咗多個時裝展，之後仲有機會發展演藝事業，代表作莫過於特撮超人片集《幪面超人Saber》！喺片中，芽衣飾演超人Saberla，成功令人氣再度提升，而佢仲話呢次演出好似玩緊Cosplay咁，所以演得相當開心。唔講你唔知，芽衣勁鍾意動漫，平時冇工作在身，就會留喺屋企睇動漫，更加唔介意畀人話係宅女添！

社交網站 近期ANGELA芽衣喺寫真界再次活躍，登入其社交網，就會知道相關資訊，亦可以睇到部分靚相。

Profile

出生地：日本

身高：5呎7吋

三圍：35-23-35

撰文：賢