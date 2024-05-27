色日放送：激情紀念作 演得特別渴

喺值得紀念嘅日子，當然要用特別嘅方法去慶祝啦！所以唔少AV女優都會炮製出別出心裁嘅紀念作，當中更會有突破性演出及演得特別激情，令觀眾充分感受到佢哋有幾飢渴同興奮！

示範高潮 喺Ideapocket出品嘅《究極How To Sex秘技教本》入面，桃乃木香奈為慶祝出道8周年，夥拍資深男優展示各種能夠令女性高潮迭起嘅床上技巧，當中包括大玩不同體位，以及交歡嘅時候男方點樣按住女方嘅小腹，以增加高潮成功率等。喺示範期間，香奈果然高潮浪接浪，而在旁邊觀戰嘅新人男優喺不斷學習之下好快上手，喺最後一幕床戰上陣亦不負眾望，成功令香奈連環出現高潮反應！

慾望釋放 由Madonna推出嘅《充滿慾望的不倫小島中出旅行》當中，木下凜凜子呢位美熟女出道已經四個年頭，除咗愈來愈有魅力，演技仲愈來愈好，不過喺今次呢部紀念作品中，凜凜子就唔希望有劇本限制自己嘅演出，好想同男優去番次旅行，全程依自己嘅真性情去做！而凜凜子同男優去到一個小島玩樂之後，感情突飛猛進，加上男優照顧周到，令凜凜子進行床戰時將內心嘅慾望完全釋放，表現得興奮無比。

砌個不停 片廠SOD製作嘅《兩日一夜不可阻擋的中出》，為慶祝神木麗出道兩周年，SOD特別安排麗妹接受一次零劇本嘅演出挑戰，喺兩日一夜當中全天候同男優激戰。由朝早返到公司報到開始，就已經有男優捉住佢喺辦公室開波，之後就會帶神木麗去到其他特別場景瘋狂大戰，期間仲要打真軍兼中出收場，結果麗妹總共砌足12場，今次真係飽晒喇！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：本仙一向都鍾意睇AV女優嘅出道紀念作，因為呢類作品通常都會加入新題材畀女優嘗試，就算冇新元素亦會演得特別激，就好似今日為大家介紹嘅作品咁！喺3部作品中，最鍾意桃乃木香奈主演嘅《究極How To Sex秘技教本》，原因係香奈一向都演開小惡魔角色將男優吸乾，但今次卻係有條理咁講解同演練各種床技，睇落別有風味之餘，亦可以感受到香奈為培育新一代男優嘅努力同熱誠。

撰文：賢