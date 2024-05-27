有性趣：夫妻做足7日 不再出軌？

今年42歲嘅佢，早前喺結婚周年紀念時接受媒體訪問，被問及由拍拖到結婚足足10年，雙方都冇出軌，究竟有咩秘訣？Carla坦言就係同老公每日都曳曳！呢位四孩之母解釋，性愛係維持夫妻關係嘅重要一環，只有咁樣至能保持關係新鮮度，而避免老公性厭倦，佢每星期都會嚟兩次裸體早餐挑逗對方。此外，佢又批評一啲人妻得悉老公睇OnlyFans嘅辣妹就會呼天搶地，只因佢哋冇重視過性生活。不過呢位經常惹嚟爭議嘅人物，當佢嘅言論一出，意料之內再起爭議，有人批評佢將性愛睇得過重，有人則話日日都曳曳，老公幾精壯都會變人乾，所以認為佢係吹水居多。事實上，Carla嘅博出位言論早已享負盛名，包括為咗籌7千英鎊隆鼻手術費而扮抑鬱、網上炫富、為女兒慶生請嚟脫衣舞女郎等，難怪佢一講嘢就畀人批評啦！