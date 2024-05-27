今夜一丁：性感女強人 泰霸氣

大部分泰國性感模特兒都係以女人味或柔弱氣質，加上玲瓏浮凸身材嚟吸引大家嘅目光，不過有位泰模卻反其道而行，以霸氣女強人及短髮形象搶眼球，佢就係Warunee Punsin。

打扮型格 其實又唔怪得泰國女模通常以嬌柔形象示人，事關唔少男士天生有保護欲，見到楚楚可憐或弱質纖纖嘅索女時，總會勾起佢哋保護女人嘅本能，加上泰模嘅身材火辣又迷人，故此對男士嚟講倍感吸引。

不過，正所謂「一樣米養百樣人」，又唔係所有男人都鍾情柔弱嘅女性，散發出女強人嘅中性美，同樣有佢哋個人魅力，好似出生於泰國加拉信府嘅Warunee Punsin就係其中之一。留有一把中短髮，兼且帶點冷傲氣質嘅Warunee Punsin，以中性打扮已經夠晒型格，換上性感比堅尼或以大尺度嘅造型拍攝寫真，卻又散發出令人難以抗拒嘅女人味，正因為呢種獨特嘅型格美，令唔少網民都覺得佢天生係霸道女總裁嘅最佳人辦。

一炮而紅 Warunee Punsin憑住型格及霸氣女強人嘅形象擄獲男士歡心，同時亦吸引到唔少女粉絲支持，但原來佢出道初期，亦曾經以嬌俏可愛形象示人。於2020年投身模特兒界嘅佢，當時跟其他模特兒一樣以活潑美少女形象拍攝寫真，憑住青春外形及前凸後趷嘅身材，加上性感比堅尼寫真而獲得相當高嘅關注度。

不過平心而論，主打青春活潑嘅形象並唔算突出，後來佢跟泰國一位攝影師合作，對方發掘出Warunee Punsin嘅冷傲氣質，並建議佢以霸道女總裁形象拍攝寫真，結果出來嘅效果相當好，更令Warunee Punsin一炮而紅！自此之後，佢便轉行中性路線，不但寫真工作接唔停，更經常獲邀到夜場表演，吸金力幾何級數提升。

Profile

出生地：泰國

身高：168cm

三圍：34G-23-34

社交網站 憑住霸氣及中性形象而爆紅嘅Warunee Punsin，所影嘅寫真火辣度相當高，只因佢身材有料到，單係一對激凸車頭燈，已足以令男士為之心動。

撰文：魂