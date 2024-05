洋媚女子：女下屬作反 辣㷫老闆

另有所圖

打工仔喺冇加班費情況下仍願意加班?Girlsway透過新作《The Boss Gets What She Wants》話畀四仔迷知,當中必定另有所圖!由David Lord、Ricky Greenwood及Anatomik Media三位導演聯手執導,並搵來人氣脫星Christie Stevens、April Olsen、Ellie Lilly等參演。故事講呢班OL最愛加班,唔係因為熱愛工作,而係暗戀型男波士,正所謂「堅持到底就是勝利」,呢晚辦公室內乾柴終於擦出慾火,火勢不但相當猛烈,喺會議室內更係汁液橫飛!