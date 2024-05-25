洋媚女子：夕陽無限好 曳曳要及時

曾有調查發現，黃昏係男女性慾最旺盛嘅時段，加埋夕陽嘅醉人景色，令唔少人更易投入情慾互動中，難怪好多四仔故事都發生喺日落時分！

靚人靚景 向來以靚人靚景作為賣點嘅四仔片廠Vixen，喺新作《Young Fantasies #12》大玩黃昏野戰，除咗搵嚟Laurent Sky同Julia Grandi聯手執導，仲邀請咗Eva Blume、Ameena Green、Vanessa Alessia等青春美女粉墨登場，而且為配合影片主題，攝製隊仲專程遠赴西班牙一個海島取景添！一如過往，影片起初以脫星嘅泳衣寫真揭開序幕，畀四仔迷欣賞一下靚人靚景，之後呢班靚女喺日落靚景下，同男脫星嚟個情慾互動，襯埋激情無比嘅音樂，實在係一套賞心悅目之作！

公器私用 黃昏時候係咪令人特別想曳曳？由Evil Angel製作嘅《Anal Fabulous #3》，就將原因拍畀大家睇！影片由導演兼脫星夫妻檔Francesca Le同Mark Wood聯手執導，搵嚟Serena Santos、Allie Adams、Babi Star等巨乳脫星參演，故事講述佢哋喺一間情趣玩具店打工，每日要為客人介紹各種產品，但就一直冇機會親自試玩，直至某日下午遇着心儀型男，於是相約對方喺黃昏時候嚟舖頭等落閘，跟住喺店內偷歡兼試玩各種玩具，明目張膽玩公器私用，真係曳曳！

四圍偷歡 人妻發姣想偷食，可以係乜嘢時候出動？由Brazzers製作嘅《Slutty Wife Happy Life #17》就話畀大家知，黃昏係最佳時機！故事講述由Abigail Mac、Katana Kombat、Lisa Ann等多位輕熟脫星飾演嘅人妻，暗地裏跟型男鄰居撻着，於是趁老公未返歸，鄰居又啱啱放工嘅黃昏時分，恣意偷歡，除咗喺屋內大戰，仲會約埋一齊去無人海灘曳曳。豐富嘅性愛場景，加埋脫星嘅狂野演出，真係養眼無比。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

碟評：今次介紹嘅3套四仔，無獨有偶都有黃昏曳曳嘅情節，論製作水平，《Young Fantasies #12》可以話係最高質嘅一套，靚人加靚景，淨係呢一點已經要捧場。至於以人妻偷食為主題嘅《Slutty Wife Happy Life #17》，同埋講述女店員喺舖頭偷歡嘅《Anal Fabulous #3》，試圖將黃昏曳曳合理化，同樣值得一睇。

撰文：賢