世界Cup：五条戀 J Cup最胸偶像

有時真係不得不佩服日本AV界喺發掘人才方面嘅貢獻，特別係鍾意睇波嘅朋友，乜嘢Cup數嘅女優都有供應，要幾大有幾大，實在唔到你唔服，而今期「世界Cup」主角五条戀，仲被稱為「最胸寫真偶像女優」添！

顏值進化 日本AV界之所以人才輩出，真係要多得幾間大廠，尤其係S1，堪稱爆乳女優集中營，單以J奶女優為例，就可以搵到鷲尾芽衣、凪光、丸石蕾亞，同埋今日為大家介紹嘅五条戀！

現年26歲嘅五条戀，喺寫真界活躍多年，曾經以結城千佳、高橋央、雛田真依羽作為藝名，但無論改咩名都好，賣點一直係心口嗰對質感天然嘅巨大J奶，事關佢嘅相貌平庸，唔稱得上係靚女。之不過喺投身AV界之後，阿妹成個樣唔同晒，可以用美艷迷人嚟形容，係咪整過容抑或化妝技巧改進咗，就由閣下自行判斷，但以依家嘅顏值同Cup數，肯定有條件跟幾位同門大波妹爭一日之長短。

尚待提升 出身於日本山梨縣嘅五条戀，喺上年年尾宣布下海拍AV，呢個消息令唔少寫真迷感到震撼，畢竟初出道時已被媒體封為「16歲魔乳」嘅佢，喺藝能界打滾多年，有番咁上下名氣，曾經贏得Young Jump第21屆Pururun女王冠軍，又加入過美少女團體GracoRex，仲做過女子團體NEOMARY嘅製作人添！

講番五条戀嘅AV演出，暫時拍咗5部作品，床上表現中規中矩，有反應但係可以加強，主動性亦有待進一步提升，如果可以癡女化一啲，就更加完美，否則淨係以J奶做賣點，未必夠其他大波妹撼！

客觀評「乳」

Cup數：J

養眼度：★★★★

噴血度：★★★★

評 語：41吋嘅上圍數字已經說明一切，加埋衣着暴露，令呢對天然大肉彈顯得更加激凸！

社交網站

五条戀除咗拍AV，家陣仍然有出席拍攝活動，登入其社交網，就可以留意到相關消息，同埋睇到唔少靚相。

Profile

出生地：日本

身高：5呎1吋

三圍：41-25-35

撰文：賢