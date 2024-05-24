有性趣：騎呢性癖成潮流？

雖然性學家指每個人都有獨愛嘅性癖好，但點估到有種性癖好竟會成為潮流？當中有人話感覺好正，亦有囡囡話頂唔順，究竟呢種性癖好係咩玩法呢？

作為歐美性服務業之一嘅「伴遊」，可謂見盡形形色色嘅男士，而來自英國嘅32歲女伴遊Gigi Patsy，早前接受媒體訪問，被問及近年興起嘅搔癢癖時，佢就話頂唔順呢種騎呢性癖好！所謂搔癢癖，意思係喺床上互相搔對方嘅癢處，令對方忍唔住笑嘅同時，又要埋身肉搏，對好此道者嚟講，痕癢感加性愛快感係雙重享受，只係對Gigi Patsy嚟講卻係煎熬，連同業姊妹都相當認同。佢解釋要喺曳曳途中搔癢唔難，難就難在笑個唔停之餘，仲要做出床上反應，因而搞到佢精神分裂！此外，佢透露最近亦遇到唔少有貓叫癖嘅客人，所謂貓叫癖，男女雙方先要打扮成貓咪，喺曳曳過程中以貓叫聲交流，連呻吟聲亦要「喵喵」咁叫！Gigi Patsy稱咁樣根本冇辦法溝通，只係見客人開心亦只能盡情配合。講到底，呢啲皮肉錢真係唔易賺呀！