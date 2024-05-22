色日放送：索爆車女 騎得快又爽

日本嘅賽車場上，除咗極速飛馳嘅賽車好睇，賽道以外嘅賽車女郎一樣咁吸睛。AV業界資深人士神仙乙就表示，正因為班賽車女郎咁索，所以日本AV界招攬唔少車女下海，並安排佢哋換上制服演出，令作品充滿車女嘅獨有魅力！

真人表演 喺Moodyz出品嘅《新人活躍RQ賽車女王AV首次亮相》入面，葉月麗本身係一位賽車女郎，擁有俏麗嘅面孔以及9頭身比例高挑完美身材，屁股仲又圓又大添！見到如斯尤物，班AV男優當然會出盡法寶令麗妹欲仙欲死，高潮迭起，之不過，麗妹享受完男優們嘅強勁雄風以及震棒玩具招呼之後，亦趁機會表演靈活騎功，於是騎喺男優身上又扭又磨，並發揮腰力同腳力，盡情榨取快感！

飛擒大咬 於S1推出嘅《出人意料地與鄙視的贊助商同住一個房間》當中，仁藤沙耶香飾演身材有前有後，而且擁有高人氣嘅賽車女郎，亦因為咁，被老闆三浦先生睇中，搵佢擔任品牌代言人。之後，三浦帶沙耶香去大阪做宣傳活動，仲租咗一間酒店過夜，正所謂孤男寡女共處一室，必有損失，果然三浦對香妹飛擒大咬，更嚟個霸王硬上弓添！然而，三浦成熟嘅男人味以及熟練嘅調情技巧，令沙耶香高潮浪接浪，故一次又一次咁樂意同三浦激戰。

慾火高漲 同樣由Moodyz製作嘅《透明賽車女王癡女魔改造》，講述森日向子身材纖巧又高挑，換上賽車女郎制服真係特別索，所以男優見到日向子都慾火高漲！而向子外表斯文，原來係淫在骨子裏嘅癡女，見到壯健嘅男優即時起晒痰，仲主動請對方食鮑魚，之後再施展精湛騎功令對方一洩如注！不過將男優引爆一次當然未夠喉，於是向子手口並用為男優施以刺激，要喺短時間內梅開二度！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：本仙一向都好鍾意日本嘅賽車女郎，因為佢哋又靚女又好身材，而且仲識得擺好多誘人甫士！而今日為大家介紹嘅3部作品，都係以賽車女郎作為主題，當中最鍾意葉月麗主演嘅《新人活躍RQ賽車女王AV首次亮相》，原因除咗係麗妹擁有高挑身材以及圓潤美尻，加上佢換上多款不同賽車女郎制服演出，將主題完全發揮，仲有麗妹嘅反應夠晒肉緊，令作品相當精彩好睇！

撰文：賢