今夜一丁：越南「峰」情 白滑堅挺

越南女郎性格婉約動人，纖瘦嘅身材配上傳統服飾「奧黛」，嗰種嫵媚感不但令男士為之傾心，若然好似呢位女網紅Jennifer Dumy咁「峰」情萬種，白滑堅挺迷人，真係索到啪啪聲呀！

惹人遐想 越南傳統服飾「奧黛」，又名「越南長襖」，本為起源於18世紀嘅越南宮廷服裝，其後演變成現今模樣。由於呢條長裙設計相當貼身，因此更能凸顯女性嘅體態美，難怪經常有男網民幻想，如果出生於越南胡志明市嘅性感女網紅Jennifer Dumy，換上「奧黛」拍攝寫真的話，玲瓏浮凸嘅身材更加吸睛！

又唔可以怪網民咁鹹濕，只因Jennifer Dumy嘅身材實在太過出眾，尤其係近年佢嘅寫真愈拍愈性感，露肉度相當高，惹起網民嘅遐想不為奇。原名叫「Ngo Thi My Duyen」嘅佢，咪以為空有樣貌及身材，只係得個殼而冇內涵，其實佢畢業於胡志明市文化大學，絕對係美貌與智慧並重。

心跳加速 早喺大學時期，Jennifer Dumy已對模特兒工作相當有興趣，咁啱當時有雜誌想搵模特兒拍攝一輯電單車寫真，而同為電單車迷嘅佢，便成為咗最佳人選。原本抱住一試無妨心態演出嘅佢，卻估唔到寫真出街之後獲得高度關注，從此便開展模特兒事業。

由最初嘅電單車模特兒，到後來成為時裝模特兒，Jennifer Dumy嘅外形同氣質不但變得愈嚟愈有女人味，雙峰更係睇頭十足，亦因此開始拍攝內衣及泳衣寫真。要知道，Jennifer Dumy本身樣貌甜美可人，加埋令男士心跳加速嘅性感造型，結果令佢嘅人氣大爆發，並食住個勢經營社交帳號及分享福利照，搖身一變成為性感網紅，近年更開設OnlyFans帳號，為會員提供更大尺度嘅寫真添！

Profile

出生地：越南胡志明市

身高：166cm

三圍：34G-24-35

社交網站

散發出越南女郎嘅風情，加上玲瓏浮凸嘅身材，難怪Jennifer Dumy無論喺模特兒界定網紅界嘅人氣都咁高，最重要係甜美嘅樣貌，配合誘人甫士更係勁加分呀！

撰文：魂