睇片學英文：滑不溜手 火上加油

無論係滑浪、踩滑板抑或瀡滑梯，大家都係追求緊一種快感，但相對嚟講，男女之事絕對係另一個層次，若然喺床上互動嘅過程中多咗啲滑嘅感覺，相信會令人更加沉醉。今日就同大家由「滑（Slide）」呢個字入手，分享一啲趣味性話題。

Slide The Shaft 男人嘅樂趣 情色俚語嘅有趣之處在於睇字面未必知道真正意思，但開估一刻，你又會覺得個解釋幾有道理，「Slide The Shaft」就係好例子，直譯成中文嘅意思係令支武器柄滑動，而男人身上正正有支兵器，換句話說，呢個俚語可解作男士自娛。

講起自娛，用情趣潤滑液係常識，咁舊時啲人又會用乜嘢嚟代替？喺日本江戶時期，就出現一種名為「通和散」嘅情趣潤滑液，相傳係以葛粉、蛋白、鹿角菜等材料製成，先搽喺紙片上風乾，到交歡時就放兩、三片入口嘴嚼，產生滑溜嘅黏液後，吐喺手中搽抹私處，就起到潤滑作用。唔知大家有冇興趣試呢？

Slide 肌力大考驗 好多人喺享受魚水之歡嗰陣都會出動情趣潤滑液，但大家又知唔知乜嘢體位最啱使？答案就係「Slide」！招式名稱好簡單，但玩起上嚟有一定難度，首先女方瞓喺床邊並提起雙腿呈「V」形，男方則雙手撐地擺出做掌上壓嘅姿勢，就可以進行活塞運動。據性學家指出，呢個動作對男士嘅核心肌肉力量係一大考驗，若然要慳力一啲，最好搽多啲潤滑油，而且咁樣做仲會獲得多啲快感。

《Slide On Me》 按摩師玩出火 淋到成身油，加埋肌膚接觸，推油按摩呢個動作確係好易令人想入非非，慾火上升，難怪喺四仔片場成日會見到脫星作真人示範，而呢套由Fantasy Massage喺2020年推出嘅《Slide On Me》，就好值得大家一睇再睇！故事講述Alix Lynx、Blair Williams、Carolina Sweets、Kimber Woods等脫星變咗鹹濕按摩師，某日遇上巨兵猛男幫襯，春心蕩漾，竟然靜靜雞除咗內褲嚟個貼身按摩，由於成身搽晒潤滑液，「唔小心」就將對方兵器滑入自己禁區！雖然劇情有啲誇張，但呢種好色女技師情調猛男嘅橋段，深得四仔迷歡心，仲喺多個四仔頒獎禮上獲得演出提名添！

同場加映：變態遊戲 輸到畀人插 曾幾何時，主打玩遊戲嘅綜藝節目喺日本大行其道，連AV界都順應潮流，其中喺2013年由Apache製作嘅《如果你跌落嚟就出局！》，堪稱經典！話說片廠為咗呢套AV，特登訂製一條可調校角度並無間斷噴出潤滑液嘅滑梯，又搵嚟音羽立音、篠田麻美同西園寺鈴央參與，遊戲規則好簡單，3位女優要喺限時內爬上滑梯，能夠企喺滑梯頂就勝出，如果頂唔順跣咗落嚟，就要即場被男優胯下嘅兵器所懲罰！結果3位女優唔止喺遊戲中玩到嘩嘩大叫，仲畀男優教訓到係咁呻吟，真係好刺激㗎！

撰文：魂