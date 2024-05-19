有性趣：前天后脫星坎坷瞓隧道
大家有冇諗過曾經靚絕脫星界嘅天后們，佢哋引退後嘅生活係點呢？然而有位前脫界女神卻選擇露宿隧道，實在令人意想不到！
42歲前脫星Jenni Lee，原名叫Stephanie Sadorra，早喺2002年出道，憑住索絕四仔界嘅樣貌及出色床技，成為脫界天后，直至2015年引退，從此銷聲匿迹。早前佢被發現跟一群外號「鼹鼠人」嘅露宿者，瞓喺拉斯維加斯大道下嘅隧道內。接受訪問時，Jenni Lee冇講到自己露宿咗幾多年，只係話瞓隧道並冇大家所諗咁慘，最重要係當中每個人都識互相尊重。不過又唔係每位天后嘅引退生活都過得咁坎坷，好似來自加州嘅37歲前脫星Jenna Presley，2005年出道後憑住一對E Cup巨乳，不但人氣十足，更先後喺多個四仔頒獎禮獲獎。2012年宣布引退嘅佢，同食軟飯嘅男友分手後，現於家鄉
聖地牙哥致力宣揚正向思維，並改名做Brittni De La Mora，早前嫁咗畀一位牧師，過住洗盡鉛華嘅生活。兩位前脫后各有遭遇，真係令人感到唏噓。
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