有性趣：前天后脫星坎坷瞓隧道

42歲前脫星Jenni Lee，原名叫Stephanie Sadorra，早喺2002年出道，憑住索絕四仔界嘅樣貌及出色床技，成為脫界天后，直至2015年引退，從此銷聲匿迹。早前佢被發現跟一群外號「鼹鼠人」嘅露宿者，瞓喺拉斯維加斯大道下嘅隧道內。接受訪問時，Jenni Lee冇講到自己露宿咗幾多年，只係話瞓隧道並冇大家所諗咁慘，最重要係當中每個人都識互相尊重。不過又唔係每位天后嘅引退生活都過得咁坎坷，好似來自加州嘅37歲前脫星Jenna Presley，2005年出道後憑住一對E Cup巨乳，不但人氣十足，更先後喺多個四仔頒獎禮獲獎。2012年宣布引退嘅佢，同食軟飯嘅男友分手後，現於家鄉