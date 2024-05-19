喜雙飛：人氣王對決 賣肉無底線

自從OnlyFans等會員制平台出現後，便成為裸模及成人Coser嘅吸金勝地，今日便搵來當中兩位人氣王進行比併，分別係Tahlia Paris及Gumiho Hannya，睇吓邊個更得你嘅歡心啦！

直逼四仔 出生於美國加州聖巴巴拉嘅Tahlia Paris，今年27歲，樣貌同身材都相當吸睛，而且寫真照露肉度超高，甚至全裸上陣，夠晒香艷迷人，而佢另一個令男士為之着迷嘅地方，就係散發出一股陽光魅力，無時無刻發放正能量，予人親切感，就係咁，成功吸納過百萬粉絲！

有網民好奇佢喺成為網紅前，其實係做乜嘢職業？原來佢本身係一位成人模特兒，早喺2015年便入行，及後為著名男士雜誌拍攝養眼度極高嘅寫真，令佢嘅人氣直線上升，成為炙手可熱嘅裸模，只係當時佢以另一藝名活躍成人模特兒界，故此最初並未有好多人留意到。事實上，喺佢以網紅身份爆紅後，偶爾仍會拍攝成人寫真，滿足寫真迷嘅眼球，難怪受歡迎程度一直有升冇跌，所以當佢宣布開設OnlyFans帳號時，立即引嚟網民熱話，原因只有一個，就係成為佢嘅會員便能睇到佢直逼四仔嘅自製短片，單憑呢點已經夠引人入「性」。

Tahlia Paris

出生地：加州

身高：162cm

三圍：36E-25-36

維肖維妙 唔少性感女Coser鍾意扮貓娘，不但萌味十足，配合埋性感造型，更係輕易成為男士嘅焦點。不過，有人認為扮貓嘅難度唔高，只要擺出喵喵動作，已經相當迷人。如果以為咁樣已經足夠嘅話，未免太睇小Cosplay嘅真諦喇！出生於美國紐約嘅Gumiho Hannya就話畀大家知，要成功Cosplay性感小貓，唔係一味夠萌夠性感就得，最重要就係連思想同行為都要似貓一樣先至夠神似，佢更身體力行，唔止以性感造型成功吸引網民嘅目光，更拍埋短片等大家見識到佢Cosplay嘅實力，果然影片一出即時喺網上成為熱話，唔少網民激讚佢扮嘢叻之餘，性感嘅造型更係令人睇到嘆為觀止。

以性感Cosplay寫真喺網上爆紅前嘅佢，其實係一位時裝模特兒，喺2020年初因為工作接觸到Cosplay，令佢從此愛上角色扮演。起初佢只係趁工餘時間拍攝Cosplay寫真，眼見粉絲愈嚟愈多，便決定放下模特兒事業，全身成為性感女Coser。經常Cosplay露肉度高女動漫角色嘅佢，寫真相愈影尺度便愈大，踩入OnlyFans等會員制平台後，更憑限制級影片成為人氣王。

Gumiho Hannya

出生地：紐約

身高：165cm

三圍：36D-25-36

第1回合：鬥身材 兩女憑住性感形象喺網絡爆紅，為滿足會員嘅視覺享受，當然要騷盡火辣身材啦！從數字上睇，兩位嘅臀圍一樣，只係講到胸器，Gumiho Hannya嘅36D美乳固然吸睛，但相比Tahlia Paris嘅36E巨乳卻稍遜一籌。

第2回合：鬥造型 男人嘅要求總係奄尖，剝光豬嘅寫真同影片係唔夠嘅，仲要造型多變至得！為騷火辣身材嘅Tahlia Paris，唔係內衣就係比堅尼，反觀Coser出身嘅Gumiho Hannya，造型百變之餘，更不乏人氣動漫及電玩角色，對宅男嚟講有無限遐想。

第3回合：鬥粉絲量 話明係人氣王，當然要比併一下兩人嘅粉絲量啦！Tahlia Paris不但擁有超過37萬OnlyFans會員，而IG及Twitter更分別坐擁超過123萬及50萬粉絲。而Gumiho Hannya嘅OnlyFans會員雖然超過42萬，但IG及Twitter嘅粉絲卻分別只有60萬及24萬，輸足一條行。

Report：Tahlia Paris獲勝 無論係咪兩位索女嘅會員或粉絲，無可否認佢哋各有賣點。作為裸模嘅Tahlia Paris挾住模界艷名，加上火辣身材，吸睛度相當高，而以大尺度Cosplay成名嘅Gumiho Hannya，同樣以性感形象擄獲網民歡心。不過Tahlia Paris贏咗兩個回合，所以今次比併獲勝。

撰文：魂