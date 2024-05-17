今夜一丁：火辣艷舞女郎跳入脫星界

艷舞女郎唔單止舞姿誘人夠吸睛，加埋索樣同靚偈更係迷倒眾生，難怪獲得美國四仔界垂青，重金禮聘佢哋下海演出，好似Krissy Lynn就係其中之一，佢更喺各大四仔頒獎禮上獲獎無數，足見實力強勁。

狂野放蕩 翻查資料，喺美國四仔界搵食嘅艷舞女郎有唔少，當中更有唔少成為人氣脫星，揚名業界，其中就有出生於美國猶他州鹽湖城嘅Krissy Lynn。如果有睇過佢嘅四仔演出，都會被佢狂野又放蕩嘅床上態度留下深刻印象，而佢解釋之所以演得咁放，其實係同佢嘅艷舞女郎身份有關。

據Krissy Lynn稱當時為咗生活費，於是喺一間脫衣舞俱樂部演出，並憑住迷人外形成為人氣艷舞女郎。及後，為咗能夠搵到更多錢，佢去到拉斯維加斯一間艷舞夜場表演，亦因為咁，成為佢投身脫星界嘅契機。事緣有一晚演出之後，有星探遞上卡片問佢有冇興趣拍四仔，而經過洽談後，佢被銀彈打動，便展開脫星事業。

一線地位 Krissy Lynn坦言下海拍四仔，最初目的只係為咗搵錢，但後來便發覺跟唔同男優上床肉搏，令佢得到好大滿足感，而隨住演出愈嚟愈多，佢嘅床上表現亦愈嚟愈狂野，一Roll機就性女上身全情投入床上交鋒之中，唔單止令佢身心同荷包都好滿足，更得到意想不到嘅收穫添！就係佢嘅作品不但深受歐美四仔迷歡迎，更喺各大四仔頒獎禮上奪得唔少獎項，同時獲得Hustler、Wicked Pictures、Brazzers等大型四仔片廠嘅演出邀請，奠定一線脫星地位。

既然拋得個身出嚟做，佢當然唔會只係一味拍四仔，及後佢亦開始經營會員制帳號，為會員獻上自家製成人影片。雖然近年有唔少脫星話做網上平台搵錢仲多，但Krissy Lynn卻唔係咁睇，反而認為雙管齊下吸金力更加強勁呀！

社交網站 Krissy Lynn近年唔止密密演四仔，更喺會員制帳號分享火辣影片，不過問到佢最愛嘅工作，竟然係拍寫真，因為佢想趁後生影底靚相，好待日後畀自己回味喎！

Profile 出生地：美國

身高：160cm

三圍：36F-24-36

撰文：魂