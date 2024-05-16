洋媚女子：借酒銷魂 靈慾解禁

適量酒精不但能解開男女心防，慾望更會一觸即發，只係爆發到乜嘢程度呢？睇過今次介紹幾部四仔作品，當中酒後男女嘅激烈床戰，自會畀到大家深刻嘅了解。

重燃愛火 酒精唔止可以幫助鬆弛神經，更係重燃夫妻慾火嘅妙品，講緊係Karups推出《Wives at Play #4》嘅劇情，由Angie Lynx、Anastasia Brokelyn、Little Elizabeth等巨乳脫星所飾演嘅人妻，婚後多年姿色不減，但卻備受老公冷落。為咗重燃彼此嘅慾火，呢晚班人妻特意為丈夫準備美酒佳餚，喺酒精嘅催化下，兩人壓抑多時嘅慾望不斷升溫，繼而上床砌個你死我活！雖然橋段老土，但勝在畫面充滿唯美感，加上脫星七情上面嘅肉緊反應，睇到人興奮無比。

友情升呢 男女之間點樣由純友誼關係，升呢成為超友誼關係呢？想知方法嘅話，就要睇Private出品嘅《Elegant Sexy Ladies #2》喇！自上集獲得銷量佳績後，導演今次便以友情為主題，由Mary Rock、Angelique Lapiedra、Sofi Vega等玉女脫星上陣，講述呢班純情少女一直對男性朋友芳心暗許，但係男方始終唔敢有逾越行為，呢晚少女決定借醉表白，卻估唔到最後竟變成激烈情慾交鋒。如果鍾意慢節奏嘅四仔作品，相信呢套會啱你心水。

夜店狂歡 夜店唔止係畀酒徒喝酒嘅地方，亦係男女交流嘅好去處，而出現喺LucidFlix製作《Obscura》中嘅夜店，更係愛慾橫流嘅性地！Seth Gamble及Siren Obscura兩位四仔名導攜手執導，並搵來Tru Kait、Kendra Sunderland、Ivy Wolfe等多位人氣大波脫星參演，陣容相當有睇頭。故事發生喺一間名為Obscura嘅夜店內，靚酒、型男索女及強勁音樂，不但營造出狂歡氣氛，火辣嘅男女情慾互動場面，更為觀眾呈上激情四射嘅官能刺激。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

碟評：酒精喺四仔作品中，向來係情慾催化劑，而《Wives at Play #4》及《Elegant Sexy Ladies #2》呢兩套作品以男女主角酒後慾望一觸即發為主題，便能充分展現呢點。不過，如果想睇激情四射嘅酒後狂歡，《Obscura》卻係追求官能刺激嘅四仔迷最佳選擇。

撰文：魂